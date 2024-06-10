2024 YKS yığılma neden olur? YKS’de yığılma ne demek, olursa ne olur? Puan yetmesine rağmen...

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu gerçekleştirildi. Öğrenciler sınavın kolay olduğunu düşünerek, yığılma olabileceği endişesi taşıyor. Bu nedenle konu hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, YKS'de yığılma ne demek? YKS 2024 Yığılma olursa ne olur? İşte tüm merak edilenler....

YKS YIĞILMA NE DEMEK, OLURSA NE OLUR? YKS'de yığılma terimi, birçok öğrencinin yakın puanlar alması sonucunda belirli sıralamalarda geçişin çok küçük puan farklarıyla olmasını ifade eder. Bu durum, özellikle sınavın orta derece zorluktaki sorularıyla karşılaşıldığında görülebilir.