2024 YKS yığılma neden olur? YKS’de yığılma ne demek, olursa ne olur? Puan yetmesine rağmen...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu gerçekleştirildi. Öğrenciler sınavın kolay olduğunu düşünerek, yığılma olabileceği endişesi taşıyor. Bu nedenle konu hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, YKS'de yığılma ne demek? YKS 2024 Yığılma olursa ne olur? İşte tüm merak edilenler....
YKS YIĞILMA NE DEMEK, OLURSA NE OLUR?
YKS'de yığılma terimi, birçok öğrencinin yakın puanlar alması sonucunda belirli sıralamalarda geçişin çok küçük puan farklarıyla olmasını ifade eder. Bu durum, özellikle sınavın orta derece zorluktaki sorularıyla karşılaşıldığında görülebilir.
Örneğin, sınavda orta derece zorluktaki soruların bulunması durumunda, 420 puan alan bir öğrenci 22.000'inci sıralamaya, 422 puan alan bir öğrenci ise 35.000'inci sıralamaya girebilir. Aradaki sadece 2 puanlık fark, ancak 13.000 sıra farkıyla sonuçlanır. Bu durumda, "yığılma" olarak adlandırılan bir durum meydana gelir.