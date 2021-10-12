YKS 2. ek yerleştirme boş kontenjanlar listesi ÖSYM! YKS 140 puanla ek tercihler başladı mı 12 Ekim!

YKS 140 puanla ek tercihlerin ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. YKS 3. ve son ek tercih tarihleri araştırılıyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün YSK ek tercihler ile ilgili, ''İkinci Ek Yerleştirme için merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı [140,150) aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı [170,180) aralığında olan adaylar tercih yapabilecekler.'' açıklamasında bulundu. Peki YKS 140 puanla ek tercihler başladı mı 12 Ekim! YKS 3. ek tercihler ne zaman? TYT 2. ek tercih tarihi belli oldu mu? YKS ek tercih kontenjanı açıklandı mı? İşte YKS 2. ek yerleştirme boş kontenjanlar listesi ÖSYM ve diğer merak edilenler...
YKS 140 PUANLA EK TERCİHLER BAŞLADI MI?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün YKS ek tercihler hakkında şu açıklamaları yaptı;
''2021-YKS sonucuna göre TYT sınav puanı [140,150) aralığında olan adaylar ile AYT/YDT sınav puanı [170,180) aralığında olan adayların OBP'leri eklenmiş yerleştirme puanları adayların sonuç belgelerine yansıtılmıştır.
Ek yerleştirme sonucuna göre yerleşen adayların üniversite kayıtları tamamlandıktan sonra, üniversitelere yerleşip kayıt yaptırmayan aday sayıları toplanarak boş kontenjanlar belirlenecek ve İkinci Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlanacak.
İkinci Ek Yerleştirme için merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı [140,150) aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı [170,180) aralığında olan adaylar tercih yapabilecekler.''
YKS son ek tercih süreci henüz başlamadı. Son dakika açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
YKS 2. EK TERCİH BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI, BELLİ OLDU MU?
YKS 2. ek tercihler henüz başlamadı. 3. ek tercihler diye de bilinen son tercihlerde, kontenjan tablosu açıklandığında 140 puanla ek tercih yapacak adaylar kontenjan tablosuna göre işlemlerini yapabilecek.
YKS EK TERCİH NASIL YAPILIR?
140 puanla tercih yapacak adaylar 2021 YKS Ek Yerleştirme tercihlerini T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER 2021
Üniversitelerin genel olarak kayıt için istedikleri belgeler şu şekilde;
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
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d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin Askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecek.
Bunların dışın üniversiteler adaylardan bazı özel evraklar talep edebilir. Bunu öğrenmek için kazandığını üniversite veya fakültenin resmi internet adresine girebilir buradan evrak kontrolü yapabilirsiniz. Yine kazandığını fakültenin öğrenci işlerini arayarak daha fazla bilgi elde edebilirsiniz.