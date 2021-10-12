YKS 2. ek tercih kılavuzu 2021! 3. ek tercih tarihi belli oldu mu? YKS 2. ek tercihler ne zaman? 140 puan için boş kontenjanlar!

YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının arkasından gözler 2. ek tercihlerine çevrildi. YKS ek tercih üniversite kayıtları 4- 7 Ekim'de alındı. ÖSYM Başkanı Halit Aygün tarafından yapılan açıklamada, "Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek olan adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak." ifadelerine yer verdi. Kayıtların 7 Ekim'de tamamlanması sonucu gözler gelecek son dakika açıklamaya çevrildi. Peki, YKS 2. ek tercihler ne zaman? 3. ek tercih tarihi belli oldu mu? İşte konu hakkında tüm detaylar!
YKS 2. EK TERCİHLER NE ZAMAN ALINACAK?
YKS 2. ek tercihlerin alınacağı tarih hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı ancak ÖSYM Başkanı Halis Aygün Üniversitelere ek yerleştirme kayıtlarının alınmasının ardından 2. ek tercih sürecinin başlayacağını duyurmuştu. 7 Ekim (bugün) sona erecek kayıtların ardından Pazartesi günü 11 Ekim'de YKS ek tercihlerin alınması bekleniyor.
2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme ne zaman yapılacaktır?
2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme işlemleri, ek yerleştirmeden boş kalan kontenjanların belirlenmesinden sonra yapılacaktır. İkinci Ek Yerleştirme işlemlerine ilişkin tarihler, ÖSYM'nin internet adresinden adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.
2. 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede kimler tercih yapabilecektir?
2021 YKS İkinci Ek Yerleştirmede; merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabileceklerdir. Ayrıca, özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran adaylar da İkinci Ek Yerleştirmede tercih yapabileceklerdir.