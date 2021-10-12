Yüz yüze eğitime ara mı verildi? Üniversiteler kapanacak mı son dakika? 11 Ekim Kabine Toplantısı kararları!

ÜNİVERSİTELER KAPANDI MI, KAPANACAK MI SON DAKİKA?

Üniversitelerde yüz yüze eğitim 13 Eylül 2021 tarihinde başlamıştı. Ancak 10 Ekim vaka tablosuna göre 28 bin 370 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi. Vaka sayılarındaki artış bir takım önlemleri de beraberinde getireceğe benziyor. 11 Ekim 2021 Kabine Toplantısı henüz sona ermedi. Toplantı sonrası yeni kararlar duyurulacak.

11 EKİM 2021 PAZARTESİ KABİNE TOPLANTISI KARARLARI!

11 Ekim 2021 Pazartesi Kabine Toplantısı sona erdiğinde yapılan son dakika açıklamaları Takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz. Okullarda yüz yüze eğitim ile ilgili yeni bir karar duyurulduğunda haberimizde yer verilecektir.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Fahiş fiyatlarla mücadele

Koronavirüs ile mücadele ve aşılama çalışmaları

Ege ve Doğu Akdeniz'deki sıcak gelişmeler

Suriye'de yaşananlar

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan, eylül ayının başından itibaren okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki okulları açtıklarını, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının okullarda alınması gereken önlemleri, yapılması gerekenleri belirlediklerini anımsatarak, şunları belirtti:

"Halihazırda 71 bin okulumuzun tamamı açıktır. Şu ana kadar sadece 2 okulumuzda karantina uygulamasına gidilmiştir. Vaka durumuna göre bazı sınıflar karantinaya alınabilir ama okul, ilçe veya il çapındaki bir kapanma kesinlikle düşünmüyoruz. Yükseköğretimde de bugün hem yeni akademik yılın açılışını yapmanın hem de yeniden yüz yüze eğitim öğretimin başlamasının sevincini yaşıyoruz. Salgın tehdidine karşı gereken tedbirleri almak suretiyle üniversitelerimizde de eğitim öğretimin kesintisiz sürmesi konusunda kararlıyız. Tüm planların ve hazırlıkların buna göre yapılmasında fayda görüyorum."