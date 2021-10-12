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    • Eğitim
    • 12.10.2021 10:04
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    • 12.10.2021 10:18
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    ALES/2 sınav sonuçları sorgulama: 2021-ALES/2 sınav sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

    Son dakika haberi... 19 Eylül 2021 tarihinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan 2021 ALES/2 sınav sonuçları açıklandı. Sınava katılım sağlayan adaylar sonuçları öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, ALES/2 sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2021-ALES/2 sınav sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar...

    ALES/2 sınav sonuçları açıklandı!

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) sınav sonuçları açıklandı. Peki, ALES/2 sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2021-ALES/2 sınav sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar...

    ALES/2 SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Adaylar, sınav sonuçlarına 12 Ekim 2021 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

    ALES/2 SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

    İşte ÖSYM açıklaması

    2021-ALES/2 Sınav Sonuçları Açıklandı

    19 Eylül 2021 tarihinde uygulanan 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2021-ALES/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

    Adaylar, sınav sonuçlarına 12 Ekim 2021 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

    ÖSYM BAŞKANLIĞI

    SONUÇLARA DAİR BİLGİLER

    Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.

    ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

        ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.
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        Haberler Eğitim ALES/2 sınav sonuçları sorgulama: 2021-ALES/2 sınav sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?
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