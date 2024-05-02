Yeni müfredatta dünyadaki güncel sorunlar mercek altına alınacak! Filistin meselesi, Başkan Erdoğan’ın dünya 5’ten büyüktür mesajı...

FİLİSTİN MESELESİ YER ALACAK

Yeni müfredatta, Birleşmiş Milletler (BM) ve IMF'nin kuruluşu, Filistin meselesi ve sömürgeciliğin şekil değiştirmesi konularına da yer veriliyor. Kıbrıs sorunu, Pontus ve Ermeni iddialarının asılsızlığı gibi konularla ilgili kitaplar okuma listesine dâhil edilecek. Öğrenciler, örnek metin ve olaylardan hareketle siyonist faaliyetleri ve Filistin meselesini hakkaniyetli davranmanın önemi bakımından değerlendirecek.

Tarih derslerinde siyasi ve askeri tarih konularının yanı sıra "insanı" öne çıkaran sosyal tarih konuları da içeriğe dâhil edildi. Öğrenciler sosyal bilimler derslerinde de saha araştırması yapacak, sorgulayıcı proje ödevleri gerçekleştirecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Güvenlik Konseyi'nin sadece 5 daimi üyeye veto hakkı veren yapısına yönelik "Dünya 5'ten büyüktür" mesajını anlamaya ve incelemeye yönelik çalışmalar yapacak.