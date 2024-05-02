SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

Yeni müfredatta dünyadaki güncel sorunlar mercek altına alınacak! Filistin meselesi, Başkan Erdoğan'ın dünya 5'ten büyüktür mesajı...

Yeni müfredatta ilkokullarda Türkiye’nin insani yardımları okutulacak. Tarih derslerinde Filistin meselesi, sömürgeciliğin şekil değiştirmesi ele alınacak. Öğrenciler yeni derslerde proje ödevi hazırlayacak, Başkan Erdoğan’ın “Dünya 5’ten büyüktür” mesajını irdeleyecek, küresel yankıları üzerine araştırmalar yapacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Mayıs 2024, 07:24 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 07:40
Yeni müfredatta dünyadaki güncel sorunlar mercek altına alınacak! Filistin meselesi, Başkan Erdoğan’ın dünya 5’ten büyüktür mesajı...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) kamuoyunun görüşüne sunulan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredat taslağında dünyadaki güncel sorunlar ders olarak işleniyor.

FİLİSTİN MESELESİ YER ALACAK

Yeni müfredatta, Birleşmiş Milletler (BM) ve IMF'nin kuruluşu, Filistin meselesi ve sömürgeciliğin şekil değiştirmesi konularına da yer veriliyor. Kıbrıs sorunu, Pontus ve Ermeni iddialarının asılsızlığı gibi konularla ilgili kitaplar okuma listesine dâhil edilecek. Öğrenciler, örnek metin ve olaylardan hareketle siyonist faaliyetleri ve Filistin meselesini hakkaniyetli davranmanın önemi bakımından değerlendirecek.

Tarih derslerinde siyasi ve askeri tarih konularının yanı sıra "insanı" öne çıkaran sosyal tarih konuları da içeriğe dâhil edildi. Öğrenciler sosyal bilimler derslerinde de saha araştırması yapacak, sorgulayıcı proje ödevleri gerçekleştirecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Güvenlik Konseyi'nin sadece 5 daimi üyeye veto hakkı veren yapısına yönelik "Dünya 5'ten büyüktür" mesajını anlamaya ve incelemeye yönelik çalışmalar yapacak.

PROJE GELİŞTİRECEKLER
Sabah'ta yer alan habere göre; Türkiye'nin kalkınma projeleri yalnızca derslerde okutulmakla kalmayacak, öğrencilerin bu yönde proje geliştirmeleri de istenecek. Öğrenciler başarılı Türk bilim insanı, sporcu, sanatçı gibi kişileri basılı veya dijital kaynaklardan yararlanarak araştıracak, başarı kazandıkları alanlarla ilgili sunum hazırlayacaklar.

MİLLİ KALKINMADA ETKİLİ OLAN PROJELER MÜFREDETTA
Yeni müfredatta Türkiye'nin kalkınma projelerine dair konulara da yer verildi. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde Atatürk'ün hayatı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihinin yanı sıra milli sanayi hamleleri de yer alacak. Biyoloji dersinde Türkiye'nin aşı geliştirme projeleri, bor madeniyle yürütülen çalışmalar var. Coğrafya dersinde ise Mavi Vatan, Gök Vatan kavramları ele alınacak. Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, ilk yerli otomobil Togg ve milli kalkınmada etkili olan diğer projeler de müfredatta yer aldı.


İlkokullardaki insan hakları, vatandaşlık ve demokrasi dersinde dünyadaki yardımlaşma faaliyetlerine, Türkiye'nin katkılarından örnekler sunularak yardımlaşma kavramı üzerinde öğrencilerin düşünmeleri ve fikir belirtmeleri sağlanacak. Türkiye'nin milli gelirine oranla dünyada en çok yardım faaliyeti yürüten ülkelerden biri olduğu, yardıma muhtaç birçok insana ev sahipliği yaptığı örneklerle desteklenerek vurgulanacak.

YERLİ AŞI TURKOVAC İŞLENECEK
Biyoloji dersinde pandemi döneminde Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibi tarafından geliştirilen yerli Kovid aşısı TURKOVAC da işlenecek. Öğrencilere Türk bilim insanlarının bu süreçte aşı geliştirme konusunda yaptığı çalışmaları konu alan bir proje ödevi verilebilecek.

MADENLERİN KULLANIM ALANI İNCELENECEK
Coğrafya dersinde madenlerin kullanım alanları, bulunabilirliği ve ekonomiye katkıları incelenecek. Başta bor madeni olmak üzere Türkiye'nin stratejik madenlerinin dağılışı, haritalar üzerinden incelenecek. Stratejik madenlerin, ülke ekonomisi ve ülkeler arası ilişkilerdeki yerine yönelik önermeler sunulacak. Türkiye'nin enerji koridoru olma özelliği ve Mavi Vatan'ın enerji üretimi açısından önemi ele alınacak. Öğrenciler bu derste Türkiye'nin uluslararası sulardaki haklarını, KKTC ile yürüttüğü Su Temin Projesi'ni araştıracak.

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatın detaylarını anlattı! Ders sayı ve süreleri değişecek mi? Öğretmen atamaları ne zaman?

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
SON DAKİKA I Ticaret Bakanlığı duyurdu: İsrail’le ticaret tamamen durdu
Yüksek emekli aylığı formülü: Çalışırken nelere dikkat edilmeli? Başvuru tarihinin etkisi var mı?
Başkan Erdoğan - Özgür Özel zirvesi sona erdi! 1 saat 35 dakikalık görüşmede ne konuşuldu? | Kulisler hareketlendi: CHP kaynaklarından ilk açıklama
TL’ye güvenen kazandı: Spekülasyonlar boşa çıktı! Dolar neden yükselmedi?
Kilis - İstanbul seferini yapan otobüs Aksaray’da devrildi! Şoför uyudu kaza geldi... 2 kişi can verdi 34 kişi yaralandı
Galatasaray’ın yıldızı Barış Alper Yılmaz için Alman ve Fransız ekipleri sıraya girdi!
Başkan Erdoğan ve CHP lideri Özgür Özel görüşmesinde dikkat çeken kare! Sol taraftaki koltuk neden boştu?
Başkan Erdoğan’dan Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı’nda önemli açıklamalar: ABD Gazze eylemcilerini linç ediyor!
Amerikan baharı başladı! Gazze ateşi Joe Biden’ı yakacak: Seçim öncesi bölünme sinyali! Polis saldırıyor öğrenciler direnişi bırakmıyor
Sadece TAKVİM’de: Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco’nun devre arasında yapılan transfer hamlelerine karşı uyardığı ortaya çıktı
Saraçhane’deki 1 Mayıs olaylarının altında yatan iç çekişme! Ekrem İmamoğlu’ndan Özgür Özel’e ’itibar’ operasyonu: Tuzağa düştü, kaybetti
Avrupa’yı nükleer savaş korkusu sardı! Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan bomba etkisi yaratan kıyamet senaryosu: The Economist ‘ABD terk edecek Çin ve Rusya saldırıya geçecek’ dedi
Basel isimli CHP’li trol Bekir Aslan polise tekme attı! Saraçhane’deki 1 Mayıs vandalizminde DHKP-C izi: 217 gözaltıdan 182’si serbest
Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak mı? Otopsi görüntüleri kimlik tespiti için yeterli mi?
Müge Anlı’da ağızları açık bırakacak olay! İki komşunun sır kaybında yeni gelişme! Nuran Şahin’e ne oldu? Otel kayıtları ve tanık ifadeleri her şeyi değiştirdi: Köpekler havlıyor
SON DAKİKA