AUZEF vizeler ne zaman 2024? İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınavı giriş belgesi nereden alınır? Bahar dönemi sınav takvimi!

İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencilerini heyecanlandıran bir duyuruyla geliyor. 2023-2024 akademik takvimine göre düzenlenen vize sınavları için geri sayım başladı. Öğrenciler, bu önemli sınavlara girmek için sabırsızlanırken, sınav giriş belgeleri de artık adayların erişimine sunuldu.
İÜ AUZEF ARA SINAVLARI NE ZAMAN?
İstanbul Üniversitesi AUZEF bahar dönemi vize sınavı 4-5 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek. Sınavların sabah oturumu 09:30'da, öğlen oturumları ise 14:00'de gerçekleşiyor.
Sınav giriş belgeleri http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaparak alınabiliyor.