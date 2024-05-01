AUZEF vizeler ne zaman 2024? İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınavı giriş belgesi nereden alınır? Bahar dönemi sınav takvimi!

İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencilerini heyecanlandıran bir duyuruyla geliyor. 2023-2024 akademik takvimine göre düzenlenen vize sınavları için geri sayım başladı. Öğrenciler, bu önemli sınavlara girmek için sabırsızlanırken, sınav giriş belgeleri de artık adayların erişimine sunuldu.