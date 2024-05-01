SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

AUZEF vizeler ne zaman 2024? İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınavı giriş belgesi nereden alınır? Bahar dönemi sınav takvimi!

İstanbul Üniversitesi'nin uzaktan eğitim programı olan AUZEF, bahar dönemi vize sınavları için geri sayıma başladı. Öğrenciler, önemli sınav bilgilerine ve giriş belgelerine erişmek için AUZEF'in resmi web sitesi olan auzefsinav.istanbul.edu.tr adresini ziyaret edebilirler.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Mayıs 2024, 13:06 Güncelleme 01 Mayıs 2024, 13:06
AUZEF vizeler ne zaman 2024? İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınavı giriş belgesi nereden alınır? Bahar dönemi sınav takvimi!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencilerini heyecanlandıran bir duyuruyla geliyor. 2023-2024 akademik takvimine göre düzenlenen vize sınavları için geri sayım başladı. Öğrenciler, bu önemli sınavlara girmek için sabırsızlanırken, sınav giriş belgeleri de artık adayların erişimine sunuldu.

İÜ AUZEF ARA SINAVLARI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi AUZEF bahar dönemi vize sınavı 4-5 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek. Sınavların sabah oturumu 09:30'da, öğlen oturumları ise 14:00'de gerçekleşiyor.

Sınav giriş belgeleri http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaparak alınabiliyor.



AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEME!

AUZEF SINAV TARİHLERİ


Bahar Dönemi:

Final sınavı: 29-30 Haziran
Telafi sınavı: 3-4 Ağustos
Mezuniyet üç ders sınavı: 14 Eylül

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İsrail’le ticaret tüm ürünleri kapsayacak şekilde tamamen durduruldu! Tedbirlerde ikinci aşama Gazze için kararlı tutum | Tel Aviv tutuştu
Yüksek emekli aylığı formülü: Çalışırken nelere dikkat edilmeli? Başvuru tarihinin etkisi var mı?
Başkan Erdoğan - Özgür Özel zirvesi sona erdi! 1 saat 35 dakikalık görüşmede ne konuşuldu? | Kulisler hareketlendi: CHP kaynaklarından ilk açıklama
TL’ye güvenen kazandı: Spekülasyonlar boşa çıktı! Dolar neden yükselmedi?
Kilis - İstanbul seferini yapan otobüs Aksaray’da devrildi! Şoför uyudu kaza geldi... 2 kişi can verdi 34 kişi yaralandı
Galatasaray’ın yıldızı Barış Alper Yılmaz için Alman ve Fransız ekipleri sıraya girdi!
Başkan Erdoğan ve CHP lideri Özgür Özel görüşmesinde dikkat çeken kare! Sol taraftaki koltuk neden boştu?
Başkan Erdoğan’dan Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı’nda önemli açıklamalar: ABD Gazze eylemcilerini linç ediyor!
Amerikan baharı başladı! Gazze ateşi Joe Biden’ı yakacak: Seçim öncesi bölünme sinyali! Polis saldırıyor öğrenciler direnişi bırakmıyor
Sadece TAKVİM’de: Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco’nun devre arasında yapılan transfer hamlelerine karşı uyardığı ortaya çıktı
Saraçhane’deki 1 Mayıs olaylarının altında yatan iç çekişme! Ekrem İmamoğlu’ndan Özgür Özel’e ’itibar’ operasyonu: Tuzağa düştü, kaybetti
Avrupa’yı nükleer savaş korkusu sardı! Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan bomba etkisi yaratan kıyamet senaryosu: The Economist ‘ABD terk edecek Çin ve Rusya saldırıya geçecek’ dedi
Basel isimli CHP’li trol Bekir Aslan polise tekme attı! Saraçhane’deki 1 Mayıs vandalizminde DHKP-C izi: 217 gözaltıdan 182’si serbest
Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak mı? Otopsi görüntüleri kimlik tespiti için yeterli mi?
Müge Anlı’da ağızları açık bırakacak olay! İki komşunun sır kaybında yeni gelişme! Nuran Şahin’e ne oldu? Otel kayıtları ve tanık ifadeleri her şeyi değiştirdi: Köpekler havlıyor
SON DAKİKA