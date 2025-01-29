YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ tarihleri netleşti! ÖSYM 2025 sınav takvimi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), milyonlarca adayın beklediği 2025 yılı sınav takvimini duyurdu. Üniversiteye girişten kamu personeli alımlarına, akademik kariyer planlamalarından mesleki uzmanlık sınavlarına kadar birçok önemli sınavın tarihleri belli oldu. İşte YKS, KPSS, ALES, DGS, MSÜ ve diğer sınavların tarihleri...
Fotoğraflar: AA
📌 ÖSYM 2025 SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'un açıklamalarına göre, 2025 yılına ait sınav tarihleri netleşti. Adayların sınavlara hazırlık sürecini daha iyi planlayabilmesi için ÖSYM'nin yayımladığı resmi takvim yakından takip edilmeli.
📅 ÖNEMLİ SINAV TARİHLERİ
🔹 YKS 2025 (TYT, AYT, YDT): 21-22 Haziran 2025
🔹 KPSS 2025 (Genel Yetenek-Genel Kültür): 7 Eylül 2025
🔹 KPSS 2025 (Alan Bilgisi): 13-14 Eylül 2025
🔹 ALES 2025 (ALES/1): 13 Nisan 2025
🔹 ALES 2025 (ALES/2): 6 Temmuz 2025
🔹 ALES 2025 (ALES/3): 23 Kasım 2025
🔹 DGS 2025: 20 Temmuz 2025
🔹 MSÜ 2025: 23 Şubat 2025
🔹 YÖKDİL 2025 (YÖKDİL/1): 16 Şubat 2025
🔹 YÖKDİL 2025 (YÖKDİL/2): 22 Temmuz 2025
🔹 YDS 2025: 9 Mart 2025 ve 16 Kasım 2025
🔹 TUS 2025 (1. Dönem): 23 Mart 2025