YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ tarihleri netleşti! ÖSYM 2025 sınav takvimi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), milyonlarca adayın beklediği 2025 yılı sınav takvimini duyurdu. Üniversiteye girişten kamu personeli alımlarına, akademik kariyer planlamalarından mesleki uzmanlık sınavlarına kadar birçok önemli sınavın tarihleri belli oldu. İşte YKS, KPSS, ALES, DGS, MSÜ ve diğer sınavların tarihleri...