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MEB'den "müfredat dışı ders" iddialarına sert tepki: Gerekli adli ve idari süreç başlatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) "müfredat dışı ders işleneceği" iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Müfredat dışında herhangi bir konunun ders içeriği olarak belirlenmesi veya okutulmasının mümkün olmadığı belirtilen açıklamada, iddiayı ortaya atan sendika hakkında gerekli adli ve idari süreçler yürütüleceği bildirildi.

AA AA
Giriş Tarihi :10 Mart 2025 , 09:43 Güncelleme Tarihi :10 Mart 2025 , 10:02
MEB’den müfredat dışı ders iddialarına sert tepki: Gerekli adli ve idari süreç başlatıldı

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bir eğitim sendikasının "müfredat dışı ders işleneceği" iddialarına ilişkin, "Eğitim öğretim kurumlarımızda, ilgili mevzuatımızla çerçevesi belirlenerek Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızca onaylanan müfredat dışında herhangi bir konunun ders içeriği olarak belirlenmesi veya okutulması mümkün değildir." açıklamasında bulundu.

Bakanlık, bir eğitim sendikasının bugün okullarda, "Bakanlığımızca hazırlanan müfredat dışında belirlenen konularda ders işleneceği ve dersliklerdeki tahtaların farklı renklere boyanacağı" yönündeki iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Öğrencilerin eğitim gördüğü bir sınıf (AA)Öğrencilerin eğitim gördüğü bir sınıf (AA)

Açıklamada, bütün demokratik hukuk devletlerinde olduğu gibi Türkiye'de de temel hak ve hürriyetlerin kullanılması konusunda anayasal güvenceler getirildiği vurgulandı.

Anayasa'nın güvence altına aldığı özgürlüklerden birinin de sendikal faaliyet özgürlüğü olduğu, insan haklarının korunmasına ilişkin bütün uluslararası metinlerde temel hak ve hürriyetler kullanılırken "başkalarının özgürlüklerini ihlal etmemesi gerektiği" ilkesinin ortak kabul gördüğü belirtilen açıklamada, sendikal hakların kullanılmasında Anayasa'nın 12, 41, 42 ve 51. maddelerine işaret edilerek, Milli Eğitim Temel Kanunu ile aile hayatını koruma altına alan bütün yasal düzenlemelerin göz önünde bulundurulması gerektiğinin altı çizildi.

Öğrenci (AA)Öğrenci (AA)

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eğitim öğretim kurumlarımızda, ilgili mevzuatımızla çerçevesi belirlenerek Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızca onaylanan müfredat dışında herhangi bir konunun ders içeriği olarak belirlenmesi veya okutulması mümkün değildir. Gerek sendika yetkilileri gerekse okullarımızda görev yapan öğretmenlerimiz, Anayasa'mız başta olmak üzere kanunlarımızla kendilerine verilen yetki ve görevler çerçevesinde hareket etmekle yükümlüdür. Sendikal haklar, örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık hakkını içermekte olup kamu hizmetlerinin nasıl yürütüleceğinin çerçevesini ise mevzuat belirlemektedir.

Ulusal ve uluslararası normlarda sendikal hakların kullanımı, kamu hizmetlerini keyfi biçimde yürütmek anlamına gelmemektedir. Sendikal hürriyet iddiasıyla yürütülen ötekileştirici, ayrıştırıcı, kamplaştırıcı ve illegal faaliyetlerin 'sendikal özgürlük' kavramını dejenere ettiği ve özüne zarar verdiği de açıktır. Tüm bu açıklamalar ışığında, sendikal özgürlüklerin kullanıldığı iddiasıyla Anayasa'ya, yasalara ve toplumsal değerlere aykırı davranışlarda bulunarak sendikal faaliyetlerin özüne zarar veren kişi ve kurumların eylem ve açıklamalarına asla müsamaha gösterilmeyecek, gerekli adli ve idari süreçler yürütülecektir."

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