1 aylık kurs faturası ÜCRETSİZ EĞİTİM MÜMKÜN En ekonomik seçenekler ise devletin sunduğu ücretsiz programlar oldu. Milli Eğitim Bakanlığı , ilkokul 2. sınıftan itibaren öğrenciler için spor, müzik, görsel sanatlar ve bilişim alanlarında ücretsiz yaz okulları açıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı da 3-18 yaş arasındaki çocuklar için futbol, basketbol, voleybol, yüzme, tenis, cimnastik, atletizm ve daha birçok branşta ücretsiz spor okulları düzenliyor.

Robotik kodlama ve teknoloji odaklı eğitimler, özellikle ortaokul ve lise öğrencileri arasında popülerlik kazanıyor.



ROBOTİK KODLAMA REVAÇTA



Son yıllarda teknoloji odaklı eğitimler de öne çıkıyor. Robotik kodlama, yapay zekâ, yazılım geliştirme, STEM, 3D tasarım ve elektronik atölyeleri özellikle ortaokul ve lise öğrencileri tarafından tercih ediliyor. Bu programlarda haftalık ücretler 6 bin liradan başlayıp yoğun eğitimlerde 15 bin liraya kadar çıkabiliyor.

YURT DIŞI MALİYETİ Yabancı dil kursları da yaz döneminin gözde seçenekleri arasında bulunuyor. Yoğun İngilizce programları ortalama 4 bin 500 ile 12 bin lira arasında değişirken, aylık programlarda fiyatlar 55 bin liraya kadar çıkabiliyor. Yurt dışı yaz okullarında ise yalnızca eğitim ücretleri yaklaşık bin ila 3 bin euro arasında değişiyor. Konaklama, uçak bileti ve diğer giderler eklendiğinde toplam maliyet çok daha yüksek seviyelere ulaşıyor.

Haber: Ezgi Acer

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Dilek Demir Takvim.com.tr Eğitim