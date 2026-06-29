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Yaz okulu ücretleri cep yakıyor! Bir aylık ücret bin 800 liradan 67 bin TL'ye kadar çıkıyor

Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte veliler, çocuklarının verimli vakit geçirmesi için yaz okullarına ve kurslara yöneldi. Yaz okulu ve kurs ücretleri aylık 1.800 TL’den başlarken, tam gün yaz okullarında ücretler 67.275 TL’ye kadar çıkıyor.

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Yaz okulu ücretleri cep yakıyor! Bir aylık ücret bin 800 liradan 67 bin TL'ye kadar çıkıyor
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  • Veliler, yaz tatilinde çocukları için yaz okulu ve kurs arayışına girdi.
  • Spor, sanat, yabancı dil, kodlama ve bilim atölyeleri en çok tercih edilen programlar arasında yer alıyor.
  • Özel kurumlarda kurs fiyatları geniş bir aralıkta değişiklik gösteriyor.
  • Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ücretsiz yaz okulları düzenliyor.
  • Yurt dışı yaz okulları eğitim ücretleri bin ila 3 bin euro arasında değişiyor.

Okullarda yaz tatilinin başlamasıyla birlikte veliler, çocuklarını hem eğlendirecek hem de gelişimlerine katkı sağlayacak yaz okulu ve kurs arayışına girdi. Spor, sanat, yabancı dil, kodlama ve bilim atölyeleri bu yıl da en çok tercih edilen programlar arasında yer alırken, fiyatlar kurumun sunduğu imkanlara, eğitimin süresine ve içeriğine göre büyük farklılık gösteriyor.

Öğrenciler (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir) Öğrenciler (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir)

SPORA 3 BİN LİRA

Özel kurumlarda fiyatlar oldukça geniş bir aralıkta seyrediyor. Haftalık grup spor kursları ortalama 3 bin ile 12 bin lira arasında değişirken, tam gün yaz spor kamplarında ücretler 7 bin lira ile 27 bin 500 lira arasında değişiyor.

Yaz okulu ücretleri cep yakıyor! Yaz okulu ücretleri cep yakıyor!

Tam gün hizmet veren yaz okullarında ise dört haftalık program ücreti 15 bin liradan başlarken, 67 bin 275 liraya kadar yükseliyor. Sanat eğitimleri de velilerin en çok tercih ettiği alanlardan biri. Resim, seramik, drama, tiyatro ve müzik atölyelerinde haftalık grup eğitimleri 3 bin liradan kapıyı açıyor, tam gün sanat programlarında da ücretler 25 bin lirayı buluyor.

KURS FATURASI (1 AYLIK)

Kurs/ProgramEn düşükEn yüksek
Spor kursları3.000 TL12.000 TL
Yoğun spor kampları7.000 TL27.500 TL
Tam gün yaz okulu15.000 TL67.275 TL
Resim, tiyatro, müzik3.000 TL9.000 TL
Tam gün sanat kursu8.000 TL25.000 TL
Dans kursları3.000 TL10.000 TL
Dil kursları4.500 TL35.000 TL
Robotik kodlama/STEM6.000 TL15.000 TL
Satranç, yaratıcı drama1.800 TL7.000 TL
Yurt dışı yaz okulları1.000 TL3.000 TL

1 aylık kurs faturası 1 aylık kurs faturası


ÜCRETSİZ EĞİTİM MÜMKÜN

En ekonomik seçenekler ise devletin sunduğu ücretsiz programlar oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokul 2. sınıftan itibaren öğrenciler için spor, müzik, görsel sanatlar ve bilişim alanlarında ücretsiz yaz okulları açıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı da 3-18 yaş arasındaki çocuklar için futbol, basketbol, voleybol, yüzme, tenis, cimnastik, atletizm ve daha birçok branşta ücretsiz spor okulları düzenliyor.

Robotik kodlama ve teknoloji odaklı eğitimler, özellikle ortaokul ve lise öğrencileri arasında popülerlik kazanıyor.Robotik kodlama ve teknoloji odaklı eğitimler, özellikle ortaokul ve lise öğrencileri arasında popülerlik kazanıyor.

ROBOTİK KODLAMA REVAÇTA

Son yıllarda teknoloji odaklı eğitimler de öne çıkıyor. Robotik kodlama, yapay zekâ, yazılım geliştirme, STEM, 3D tasarım ve elektronik atölyeleri özellikle ortaokul ve lise öğrencileri tarafından tercih ediliyor. Bu programlarda haftalık ücretler 6 bin liradan başlayıp yoğun eğitimlerde 15 bin liraya kadar çıkabiliyor.

YURT DIŞI MALİYETİ

Yabancı dil kursları da yaz döneminin gözde seçenekleri arasında bulunuyor. Yoğun İngilizce programları ortalama 4 bin 500 ile 12 bin lira arasında değişirken, aylık programlarda fiyatlar 55 bin liraya kadar çıkabiliyor. Yurt dışı yaz okullarında ise yalnızca eğitim ücretleri yaklaşık bin ila 3 bin euro arasında değişiyor. Konaklama, uçak bileti ve diğer giderler eklendiğinde toplam maliyet çok daha yüksek seviyelere ulaşıyor.

Haber: Ezgi Acer

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Yaz okulu ücretleri cep yakıyor! Bir aylık ücret bin 800 liradan 67 bin TL'ye kadar çıkıyor-6 Yaz okulu ücretleri cep yakıyor! Bir aylık ücret bin 800 liradan 67 bin TL'ye kadar çıkıyor-7 Yaz okulu ücretleri cep yakıyor! Bir aylık ücret bin 800 liradan 67 bin TL'ye kadar çıkıyor-8

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