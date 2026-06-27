MEB UDSP soru ve cevap anahtarı yayımlandı
Uluslararası Diploma ve Sertifika Programları (UDSP) Yabancı Dil Yeterlilik Yazılı Sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarları Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) internet sitesinde yayımlandı. Sınav sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak.
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- Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen UDSP Yabancı Dil Yeterlilik Yazılı Sınavının soru kitapçıkları ve cevap anahtarları MEB internet sitesinde yayımlandı.
- 8. sınıf, hazırlık sınıfı, 9 ve 10. sınıf öğrencilerinin katıldığı sınav İngilizce ve Almanca dillerinde uygulandı.
- Sınavda adaylara 50 soru yöneltildi ve cevaplama süresi 110 dakika olarak belirlendi.
- Sınav sonuçları 20 Temmuz tarihinde açıklanacak.
Uluslararası Diploma ve Sertifika Programları (UDSP) Yabancı Dil Yeterlilik Yazılı Sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) internet sitesinde yayımlandı.
MEB DUYURDU
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB tarafından bugün gerçekleştirilen UDSP Yabancı Dil Yeterlilik Yazılı Sınavı tamamlandı.
(UDSP) YABANCI DİL YETERLİLİK YAZILI SINAVI NEDİR?
8. sınıf, hazırlık sınıfı, 9 ve 10. sınıf öğrencilerinin katıldığı sınav, uluslararası diploma ve sertifika programlarına yönelik yabancı dil yeterliliklerinin ölçülmesi amacıyla İngilizce ve Almanca uygulandı. Adaylara 50 soru yöneltilen sınavda, cevaplama süresi olarak 110 dakika verildi.
(UDSP) YABANCI DİL YETERLİLİK YAZILI SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yazılı sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları Bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.
Sınav sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak.
SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARLARI SORGULAMA EKRANI