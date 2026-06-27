CANLI YAYIN
Geri

MEB UDSP soru ve cevap anahtarı yayımlandı

Uluslararası Diploma ve Sertifika Programları (UDSP) Yabancı Dil Yeterlilik Yazılı Sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarları Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) internet sitesinde yayımlandı. Sınav sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
MEB UDSP soru ve cevap anahtarı yayımlandı
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen UDSP Yabancı Dil Yeterlilik Yazılı Sınavının soru kitapçıkları ve cevap anahtarları MEB internet sitesinde yayımlandı.
  • 8. sınıf, hazırlık sınıfı, 9 ve 10. sınıf öğrencilerinin katıldığı sınav İngilizce ve Almanca dillerinde uygulandı.
  • Sınavda adaylara 50 soru yöneltildi ve cevaplama süresi 110 dakika olarak belirlendi.
  • Sınav sonuçları 20 Temmuz tarihinde açıklanacak.

Uluslararası Diploma ve Sertifika Programları (UDSP) Yabancı Dil Yeterlilik Yazılı Sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) internet sitesinde yayımlandı.

Fotoğraf Takvim.com.tr grafik servisi tarafından hazırlanmıştır.Fotoğraf Takvim.com.tr grafik servisi tarafından hazırlanmıştır.

MEB DUYURDU

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB tarafından bugün gerçekleştirilen UDSP Yabancı Dil Yeterlilik Yazılı Sınavı tamamlandı.

Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.

(UDSP) YABANCI DİL YETERLİLİK YAZILI SINAVI NEDİR?

8. sınıf, hazırlık sınıfı, 9 ve 10. sınıf öğrencilerinin katıldığı sınav, uluslararası diploma ve sertifika programlarına yönelik yabancı dil yeterliliklerinin ölçülmesi amacıyla İngilizce ve Almanca uygulandı. Adaylara 50 soru yöneltilen sınavda, cevaplama süresi olarak 110 dakika verildi.

Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.

(UDSP) YABANCI DİL YETERLİLİK YAZILI SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yazılı sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları Bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.

Sınav sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak.

SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARLARI SORGULAMA EKRANI

Takvim Kaynak Tercihleri
2026 proje okulları öğretmen atama sonuçları açıklandı! MEB sonuç sorgulama ekranı
SONRAKİ HABER

Proje okulları öğretmen atama sonuçları
Zeynep Durusoy
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Eğitim

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler