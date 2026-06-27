MEB UDSP soru ve cevap anahtarı yayımlandı

Sınavda adaylara 50 soru yöneltildi ve cevaplama süresi 110 dakika olarak belirlendi.

8. sınıf, hazırlık sınıfı, 9 ve 10. sınıf öğrencilerinin katıldığı sınav İngilizce ve Almanca dillerinde uygulandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen UDSP Yabancı Dil Yeterlilik Yazılı Sınavının soru kitapçıkları ve cevap anahtarları MEB internet sitesinde yayımlandı.

Uluslararası Diploma ve Sertifika Programları (UDSP) Yabancı Dil Yeterlilik Yazılı Sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) internet sitesinde yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB tarafından bugün gerçekleştirilen UDSP Yabancı Dil Yeterlilik Yazılı Sınavı tamamlandı.

Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.

(UDSP) YABANCI DİL YETERLİLİK YAZILI SINAVI NEDİR?

8. sınıf, hazırlık sınıfı, 9 ve 10. sınıf öğrencilerinin katıldığı sınav, uluslararası diploma ve sertifika programlarına yönelik yabancı dil yeterliliklerinin ölçülmesi amacıyla İngilizce ve Almanca uygulandı. Adaylara 50 soru yöneltilen sınavda, cevaplama süresi olarak 110 dakika verildi.