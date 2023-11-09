YARIN ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ YÖK? Ara tatil üniversite için geçerli mi 2023? Üniversitelerde ara tatil var mı, ne zaman, kaç gün?

''Ara tatil üniversite için geçerli mi 2023? Üniversitelerde ara tatil var mı, ne zaman, kaç gün?'' sorusu yüzbinlerce üniversite öğrencisi tarafından araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseler 13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında ara tatil olacak. Peki üniversitelerde durum nedir?

ÜNİVERSİTELERDE ARA TATİL VAR MI? Üniversiteler ara tatil kapsamına girmiyor. Ara tatile ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri çıkacak. Üniversiteli öğrenciler, kendi akademik takvimleri doğrultusunda eğitime devam edecek. Bu takvimde belirtilen tarihlerde vize ve final sınavları yapılacak. Ardından 2 hafta ile 4 hafta arasında değişen sömestr tatiline çıkılacak.