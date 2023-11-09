Birinci ara tatil sonrası okullar ne zaman açılacak? 2024 Nisan 2. ara tatil ne zaman, hangi tarihte, kaç gün sürecek? Yarın başlıyor, 9 gün...

''Birinci ara tatil sonrası okullar ne zaman açılacak? 2024 Nisan 2. ara tatil ne zaman, hangi tarihte, kaç gün sürecek?'' soruları gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. MEB 2023-2024 yılı tatil takvimi yayımlandı. Buna göre 1. ve 2. dönem ara tatil tarihleri belli oldu. İşte o takvim...