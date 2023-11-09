Birinci ara tatil sonrası okullar ne zaman açılacak? 2024 Nisan 2. ara tatil ne zaman, hangi tarihte, kaç gün sürecek? Yarın başlıyor, 9 gün...

''Birinci ara tatil sonrası okullar ne zaman açılacak? 2024 Nisan 2. ara tatil ne zaman, hangi tarihte, kaç gün sürecek?'' soruları gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. MEB 2023-2024 yılı tatil takvimi yayımlandı. Buna göre 1. ve 2. dönem ara tatil tarihleri belli oldu. İşte o takvim...
ARA TATİL SONRASI OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
MEB 2023-2024 yılı tatil takvimine göre 1. dönem ara tatili 13 Kasım'da başlayıp 17 Kasım'da sona erecek. Öğrenciler 10 Kasım'da son kez derse girip hafta sonları dahil toplam 9 gün tatil yapacak. Tatil sonrası okullar 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tekrar açılacak.
1. DÖNEM NE ZAMAN BİTİYOR?
Yarıyıl tatili ise 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak. 19 milyondan fazla öğrenci için birinci dönem 19 Ocak'ta sona erecek. Öğrenciler, ikinci döneme 5 Şubat Pazartesi günü başlayacak.
İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.