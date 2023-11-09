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Birinci ara tatil sonrası okullar ne zaman açılacak? 2024 Nisan 2. ara tatil ne zaman, hangi tarihte, kaç gün sürecek? Yarın başlıyor, 9 gün...

Milli Eğitim Bakanlığı müjdeyi duyurdu. 1. dönem ilk ara tatil 13 Kasım'da başlıyor. Milyonlarca anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisini hafta sonları dahil toplam 9 günlük bir tatil bekliyor. Peki Birinci ara tatil sonrası okullar ne zaman açılacak? 2. ara tatil ne zaman, hangi tarihte, kaç gün sürecek?

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Giriş Tarihi 09 Kasım 2023, 10:27 Güncelleme 09 Kasım 2023, 10:27
Birinci ara tatil sonrası okullar ne zaman açılacak? 2024 Nisan 2. ara tatil ne zaman, hangi tarihte, kaç gün sürecek? Yarın başlıyor, 9 gün...

''Birinci ara tatil sonrası okullar ne zaman açılacak? 2024 Nisan 2. ara tatil ne zaman, hangi tarihte, kaç gün sürecek?'' soruları gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. MEB 2023-2024 yılı tatil takvimi yayımlandı. Buna göre 1. ve 2. dönem ara tatil tarihleri belli oldu. İşte o takvim...

ARA TATİL SONRASI OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB 2023-2024 yılı tatil takvimine göre 1. dönem ara tatili 13 Kasım'da başlayıp 17 Kasım'da sona erecek. Öğrenciler 10 Kasım'da son kez derse girip hafta sonları dahil toplam 9 gün tatil yapacak. Tatil sonrası okullar 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tekrar açılacak.

1. DÖNEM NE ZAMAN BİTİYOR?

Yarıyıl tatili ise 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak. 19 milyondan fazla öğrenci için birinci dönem 19 Ocak'ta sona erecek. Öğrenciler, ikinci döneme 5 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili ise 5 Nisan'da başlayacak. 15 Nisan'da öğrenciler ikinci döneme kaldıkları yerden devam edecek.

Eğitim öğretim yılı kapanışı ise 14 Haziran 2024'te gerçekleşecek.

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

Mustafa Kemal Atatürk'ün 84'üncü vefat yıl dönümü olan 10 Kasım 2023 Cuma günü resmi tatil değil. Bu nedenle okullar, bankalar ve devlet daireleri açık olacak.

Bankalar ve devlet kurumları normal mesai saatine göre çalışacak.

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