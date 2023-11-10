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Ara tatil bekleyen öğrencilere müjde! 9 gün sürecek! Anaokulu, 1, 5 ve 9’uncu sınıflar...

9 günlük tatil, müfredat değişikliği ve diğer bir çok detay tek tek açıklandı. Son olarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 'Olacak' diyerek duyurdu! Tekin, müfredat değişikliğini tüm sınıfları kapsayacak şekilde çalıştıklarını belirterek, "Söz konusu değişiklikle çocuklarımıza gereksiz, düzeylerinin üstünde bir bilgi yüklemesi yapmayacağız, derslerin tamamında sadeleşme olacak." dedi. Okul öncesi, 1,2,3,4, 5, 6, 7, 8 ve 9'uncu sınıflar...

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Giriş Tarihi 10 Kasım 2023, 15:35 Güncelleme 15 Kasım 2023, 09:35
Ara tatil bekleyen öğrencilere müjde! 9 gün sürecek! Anaokulu, 1, 5 ve 9’uncu sınıflar...

Son dakika Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Öğrencilere sevindirici haber geldi. Ara tatile sayılı zaman kala anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerini ilgilendiren kararlar açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, MEB'in kararlarını açıklarken son noktayı koydu. İşte detaylar...

Okulların ara tatili ne zaman?

HAFTA SONLARI EKLENİNCE SÜRE UZADI

9 gün tatil için geri sayım başladı. 1. dönemin ilk ara tatili 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek. Hafta sonlarının da hesaba katılmasıyla öğrenciler 9 gün tatil yapmış olacak.

TÜM SINIFLARDA MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, ders konularında sadeleşme yapılacak. Tüm sınıflarda yapılacak değişiklik 2017 yılından bu yana yapılacak en kapsamlı müfredat değişimi olacak.

Açıklamasında yeni bir çalışmanın sürdüğünü bildiren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Şu an gündemimizin önemli bir başlığını oluşturan bir konuyu paylaşayım, muhtemelen aralık ayında müfredatta yapacağımız değişikliği kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Çünkü uzun süredir müfredat değişikliği konusu üzerinde çalışıyoruz." dedi.

''SADELEŞME OLACAK''

Bu konuda bir toplantı gerçekleştirildiğini de aktaran Tekin, "Tüm sınıfları kapsayacak şekilde bir müfredat değişikliği için çalışıyoruz. Söz konusu değişiklikle çocuklarımıza gereksiz, düzeylerinin üstünde bir bilgi yüklemesi yapmayacağız. Derslerin tamamında sadeleşme olacak." diye konuştu.

Bakan Tekin, "En radikal değişiklik ne olacak? Konu kısaltma mı yapılacak?" soruları üzerine, şu açıklamalarda bulundu:

"Şimdiden bu konuda herhangi bir şey söylemek doğru olmaz. Bu konudaki çalışmalarımız tamamlandığında kamuoyuyla paylaşacağız. Özetle şöyle açıklayayım; tekrar eden konular var. İlkokul, ortaokul, lisede tekrar eden konular mevcut. Hemen hemen tüm kademelerde tekrar eden konular, kazanımlar var. Öncelikle bunları sadeleştirmek veya çıkartmak üzerine çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz.

İkinci husus ise bazı konular da var ki pedagojik usullerle anlatılmıyor. Yani lisede anlatılan konu ya da ilkokulda anlatılan konu birbirini tamamlamıyor. Bu bir sarmaldır. Hep söylüyoruz, müfredat hem çok ağır hem de çok fazla konu olduğundan öğretmenlerimiz konuları yetiştiremediklerinden yakınıyorlar. Doğal olarak saha ziyaretlerimizde, öğretmen odası buluşmalarımızda konuları yetiştirmek için haftalık ders saatlerinin yetmediğini belirtiyorlar. Bunu hemen hemen tüm branş öğretmenleri için söylemek mümkün. Dolayısıyla herkese fazla ders saati verince bu sefer haftalık ders saati 60'ı buluyor."

''ORTAOKULDA NEREDEYSE LİSANS DÜZEYİNDE OKUTULAN KONULAR MEVCUT''

Müfredattaki ağırlığı biraz hafifletmeyi amaçladıklarının altını çizen Tekin, "Her dersi ilgili konunun uzmanları çalışıyor. Bu çalışmalar tamamlandığında her ders için oluşturulan komisyondaki alan uzmanları gerekli değerlendirmelerde bulunacak ve bu değerlendirmeler sonucunda da değişikliğe gidilecek." şeklinde konuştu.

Bakan Tekin, "derslerde bazı konulara hiç mi girilmeyeceği" yönündeki soruya da "Girilmemesi gereken konular var. Şöyle söyleyeyim; ortaokulda neredeyse lisans düzeyinde okutulan konular mevcut." sözleriyle yanıt verdi.

Bir başka soru üzerine, en son 2017'de yapılan müfredat değişikliğine işaret eden Tekin, "O tarihten bu yana küçük revizeler dışında kapsamlı bir değişiklik olmadı, kapsamlı değişiklik bu çalışmamızla olacak inşallah." dedi.

Çalışmalar tamamlandığında bunu aralıkta kamuoyuna bir lansmanla açıklamayı planladıklarını da belirten Tekin, değişiklikle mevcut derslerden çıkartmalar olabileceği gibi yeni derslerin de eklenebileceğini kaydetti.

Bakan Tekin, çalışmanın detaylarına ilişkin sorulara karşılık şunları söyledi:

"Şimdiden bunları konuşmak erken olur. Çünkü bu, süreci devam eden bir çalışma. Değişiklik sadece bir dersi çıkarmak veya eklemekle olmuyor. Her değişikliğin etkilediği parametreler oluyor. Mesela bir dersi artırmak veya çıkarmak doğrudan norm kadroyu etkiliyor. Dolayısıyla bir dersi kaldırmanın bize norm kadro açısından maliyeti olacak. Ya da bir dersi artırmanın veya düşürmenin maliyeti olacak, yani dengeleri değiştirecek. Yapacağımız her türlü değişiklik bu maliyetleri göz önünüzde bulundurmamızı gerektiriyor. Örneğin, bu tür değişiklikler öğretmen atamasındaki branş dağılımını veya norm fazlası öğretmen durumunu ortaya çıkartıyor."

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