ORTAK SINAV SONUÇ: İL İL: odmplatform.meb.gov.tr MEB Ortak yazılı sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl bakılır? İstanbul: 9. sınıf...

MEB Ortak yazılı sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, sonuçlara nasıl bakılır merakla araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 1. dönem ortak sınavlarına katılan öğrenciler odmplatform.meb.gov.tr adresine yöneldi. Sonuçlar bu adresten sorgulanabilecek. İşte detaylar...