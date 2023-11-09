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ORTAK SINAV SONUÇ: İL İL: odmplatform.meb.gov.tr MEB Ortak yazılı sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl bakılır? İstanbul: 9. sınıf...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, 1. dönem ortak sınavları 30 Ekim 2023 tarihinde başladı. Sınavların 10 Kasım'da sona ereceği öğrenildi. Buna göre öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı. Peki MEB Ortak yazılı sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Ortak sınav sonuçlarına nasıl bakılır? İşte sonuç sorgulama ekranı: odmplatform.meb.gov.tr

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Giriş Tarihi 09 Kasım 2023, 14:03 Güncelleme 09 Kasım 2023, 14:04
ORTAK SINAV SONUÇ: İL İL: odmplatform.meb.gov.tr MEB Ortak yazılı sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl bakılır? İstanbul: 9. sınıf...

MEB Ortak yazılı sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, sonuçlara nasıl bakılır merakla araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 1. dönem ortak sınavlarına katılan öğrenciler odmplatform.meb.gov.tr adresine yöneldi. Sonuçlar bu adresten sorgulanabilecek. İşte detaylar...

MEB ORTAK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öncelikle ortak sınav sonuç tarihiyle ilgili henüz resmi bir duyuru yapılmadığını belirtelim. Ancak sonuçların Kasım ara tatilinden önce ilan edilmesi bekleniyor. Ortak sınav sonuçları açıklandığında haberimizde gelişmelere yer verilecektir.

ORTAK SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Sınav sonuçları odmplatform.meb.gov.tr web sitesi üzerinden açıklanacaktır. Okullar, kurumsal giriş yaparak sonuçlarına ulaşabileceklerdir.

ORTAK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

İTİRAZ SÜRECİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER

a) Öğrenci velisi, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 3 (üç) iş günü içinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile sınav sonucuna itiraz başvurusunda bulunabilir.

b) Okul müdürlüğü, dilekçeleri İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Şubesine aynı gün içinde DYS üzerinden iletir.

c) İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri aynı gün içerisinde dilekçeleri DYS üzerinden İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Şubesine iletir.

d) Gelen dilekçeler doğrultusunda optik form üzerinde kontroller yapılarak gerekli bilgilendirmeler İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü üzerinden okul müdürlüklerine yapılır.

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