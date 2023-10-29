Öğrenciler, ''Yarın (30 Ekim) okul yok mu, okullar tatil mi?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Konu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi! Peki, Yarın üniversiteler tatil mi? 30 Ekim Pazartesi Üniversiteler açık mı, tatil edildi mi? YÖK son dakika açıklamalar...
YARIN (30 EKİM PAZARTESİ) OKULLAR TATİL Mİ, DERS İŞLENECEK Mİ?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ekim Pazartesi günü okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerin bir gün tatil edildiğini duyurdu.
Yarın üniversiteler tatil mi?
Üniversiteler hakkında açıklama gelmedi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: