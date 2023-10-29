Yarın üniversiteler tatil mi? 30 Ekim Pazartesi Üniversiteler açık mı, tatil edildi mi? YÖK son dakika açıklamalar...

Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim.