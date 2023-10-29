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Yarın üniversiteler tatil mi? 30 Ekim Pazartesi Üniversiteler açık mı, tatil edildi mi? YÖK son dakika açıklamalar...

Yarın okullar tatil mi, sorusu gündemde yer alırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklama geldi. 30 Ekim'de eğitime 1 gün ara verildi. Bu kapsamda akıllara üniversiteler geldi. Peki, Yarın üniversiteler tatil mi? 30 Ekim Pazartesi Üniversiteler açık mı, tatil edildi mi? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Ekim 2023, 22:14 Güncelleme 29 Ekim 2023, 22:27
Yarın üniversiteler tatil mi? 30 Ekim Pazartesi Üniversiteler açık mı, tatil edildi mi? YÖK son dakika açıklamalar...

Öğrenciler, ''Yarın (30 Ekim) okul yok mu, okullar tatil mi?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Konu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi! Peki, Yarın üniversiteler tatil mi? 30 Ekim Pazartesi Üniversiteler açık mı, tatil edildi mi? YÖK son dakika açıklamalar...

YARIN (30 EKİM PAZARTESİ) OKULLAR TATİL Mİ, DERS İŞLENECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ekim Pazartesi günü okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerin bir gün tatil edildiğini duyurdu.

Yarın üniversiteler tatil mi?

Üniversiteler hakkında açıklama gelmedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim.

Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum.

Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim.

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