Emekliye 12.97 puan Refah Payı ile zamlı maaş tablosu çıktı! Güncellendi; 7.500 TL alan SSK, Bağkur'lu en az 14.027 TL maaş alacak! %4 ek ödeme dahil...

Ocak ayı, milyonlarca emekli ve memur için maaşların yeniden belirlendiği bir dönem olacak. Bakan Mehmet Şimşek tarafından açıklanan gündem maddeleri, memur ve emekli maaşı zamları için önemli ipuçları sunuyor. Merkez Bankası, Ekim ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlarını açıkladı. Bu sonuçlar, 2023 yılı için enflasyon beklentisini yüzde 68,01 olarak gösteriyor. Peki, emekli maaşlarına kaç TL zam gelecek? İşte hesaplı tablo...
YENİ YIL İLE BİRLİKTE GELİR DÜZENLEMELERİ GELİYOR
Ocak ayı yaklaşırken, milyonlarca vatandaş için gelirlerin yeniden belirlenmesi gündemde. İşçiler, emekliler ve memurlar arasında merakla beklenen zam oranları ve gelir düzenlemeleriyle ilgili çeşitli önemli gelişmeler yaşanacak.
İŞÇİLERE YENİ ÜCRET:
Aralık ayı itibariyle Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantılarını gerçekleştiriyor. Komisyon, alım gücü, rekabet koşulları ve enflasyonun yükselişi gibi faktörleri dikkate alarak yeni bir asgari ücret belirleyecek. Orta Vadeli Program çerçevesinde öngörülen yıl sonu enflasyonu yüzde 65 ise, 6 aylık enflasyonun da yüzde 38'e yakın olması bekleniyor. Şu an net asgari ücret 11.402,32 TL olarak uygulanıyor. Yüzde 50 artış gerçekleşirse, yeni net rakam 17.103,48 TL'ye ulaşacak. Ancak 6 aylık enflasyona göre artış gerçekleşirse, yeni asgari ücret miktarı yaklaşık 15.735,20 TL olacak.