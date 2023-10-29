Emekliye 12.97 puan Refah Payı ile zamlı maaş tablosu çıktı! Güncellendi; 7.500 TL alan SSK, Bağkur'lu en az 14.027 TL maaş alacak! %4 ek ödeme dahil...

1 Ocak ayı, milyonlarca emekli ve memur için maaşların yeniden belirlendiği bir dönem olacak. Bakan Mehmet Şimşek tarafından açıklanan gündem maddeleri, memur ve emekli maaşı zamları için önemli ipuçları sunuyor. Merkez Bankası, Ekim ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlarını açıkladı. Bu sonuçlar, 2023 yılı için enflasyon beklentisini yüzde 68,01 olarak gösteriyor. Peki, emekli maaşlarına kaç TL zam gelecek? İşte hesaplı tablo...

2 YENİ YIL İLE BİRLİKTE GELİR DÜZENLEMELERİ GELİYOR Ocak ayı yaklaşırken, milyonlarca vatandaş için gelirlerin yeniden belirlenmesi gündemde. İşçiler, emekliler ve memurlar arasında merakla beklenen zam oranları ve gelir düzenlemeleriyle ilgili çeşitli önemli gelişmeler yaşanacak.