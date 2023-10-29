PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

Emekliye 12.97 puan Refah Payı ile zamlı maaş tablosu çıktı! Güncellendi; 7.500 TL alan SSK, Bağkur'lu en az 14.027 TL maaş alacak! %4 ek ödeme dahil...

Ocak ayına 2 ay kala, milyonlarca vatandaş için gelirlerin yeniden belirlenmesi sık sık gündeme geliyor. Bu dönemde işçiler, asgari ücret artışından yararlanacaklar. Ayrıca emekliler ve memurlar da enflasyon artışlarıyla gelirlerine düzenlemeler bekliyorlar. Özellikle en düşük emekli maaşı için yeni ipuçları geldi. Son verilere göre, üç aylık enflasyon oranı yüzde 25.11 olarak hesaplandı. Özellikle Orta Vadeli Program çerçevesinde, altı aylık dönemde yüzde 38'lik bir enflasyon öngörülmüştü. Ayrıca, refah payının eklenmesiyle birlikte, emeklilerin zam oranının yüzde 50'yi bulabileceği öngörülüyor. Peki, Ocak 2024'te en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağkur maaşlarına kaç TL zam gelecek? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Ekim 2023, 17:26 Güncelleme 29 Ekim 2023, 17:26
Emekliye 12.97 puan Refah Payı ile zamlı maaş tablosu çıktı! Güncellendi; 7.500 TL alan SSK, Bağkur’lu en az 14.027 TL maaş alacak! %4 ek ödeme dahil... 1

Ocak ayı, milyonlarca emekli ve memur için maaşların yeniden belirlendiği bir dönem olacak. Bakan Mehmet Şimşek tarafından açıklanan gündem maddeleri, memur ve emekli maaşı zamları için önemli ipuçları sunuyor. Merkez Bankası, Ekim ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlarını açıkladı. Bu sonuçlar, 2023 yılı için enflasyon beklentisini yüzde 68,01 olarak gösteriyor. Peki, emekli maaşlarına kaç TL zam gelecek? İşte hesaplı tablo...

Emekliye 12.97 puan Refah Payı ile zamlı maaş tablosu çıktı! Güncellendi; 7.500 TL alan SSK, Bağkur’lu en az 14.027 TL maaş alacak! %4 ek ödeme dahil... 2

YENİ YIL İLE BİRLİKTE GELİR DÜZENLEMELERİ GELİYOR

Ocak ayı yaklaşırken, milyonlarca vatandaş için gelirlerin yeniden belirlenmesi gündemde. İşçiler, emekliler ve memurlar arasında merakla beklenen zam oranları ve gelir düzenlemeleriyle ilgili çeşitli önemli gelişmeler yaşanacak.

Emekliye 12.97 puan Refah Payı ile zamlı maaş tablosu çıktı! Güncellendi; 7.500 TL alan SSK, Bağkur’lu en az 14.027 TL maaş alacak! %4 ek ödeme dahil... 3

İŞÇİLERE YENİ ÜCRET:

Aralık ayı itibariyle Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantılarını gerçekleştiriyor. Komisyon, alım gücü, rekabet koşulları ve enflasyonun yükselişi gibi faktörleri dikkate alarak yeni bir asgari ücret belirleyecek. Orta Vadeli Program çerçevesinde öngörülen yıl sonu enflasyonu yüzde 65 ise, 6 aylık enflasyonun da yüzde 38'e yakın olması bekleniyor. Şu an net asgari ücret 11.402,32 TL olarak uygulanıyor. Yüzde 50 artış gerçekleşirse, yeni net rakam 17.103,48 TL'ye ulaşacak. Ancak 6 aylık enflasyona göre artış gerçekleşirse, yeni asgari ücret miktarı yaklaşık 15.735,20 TL olacak.

SON DAKİKA