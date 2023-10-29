AUZEF sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? AUZEF ara sınav tarihi 2023! auzef.istanbul.edu.tr

''AUZEF sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? '' sorusu öğrenciler tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ara dönem vize sınavları yaklaşıyor. İşte son durum...