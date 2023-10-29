AUZEF sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? AUZEF ara sınav tarihi 2023! auzef.istanbul.edu.tr

''AUZEF sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? '' sorusu öğrenciler tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ara dönem vize sınavları yaklaşıyor. İşte son durum...
2023 AUZEF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI, SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
AUZEF Ara Dönem (Vize) sınav giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. Sınav yerlerinin Kasım ayının ilk haftası içerisinde belli olması bekleniyor.
AUZEF GİRİŞ BELGESİNE NASIL BAKILIR?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresi ile web sayfası (auzef.istanbul.edu.tr) üzerinden AUZEF vize sınavı giriş belgeleri yayımlanacak.
Adaylar, "https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/" adresinden sınav giriş belgelerine erişebilirler.