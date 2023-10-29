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AUZEF sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? AUZEF ara sınav tarihi 2023! auzef.istanbul.edu.tr

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav tarihleri açıklandı. Buna göre ara dönem (Vize) Sınavları 11 Kasım'da başlayacak. Peki AUZEF sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? İşte AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ , auzef.istanbul.edu.tr...

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Giriş Tarihi 29 Ekim 2023, 15:58 Güncelleme 29 Ekim 2023, 15:58
AUZEF sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? AUZEF ara sınav tarihi 2023! auzef.istanbul.edu.tr

''AUZEF sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? '' sorusu öğrenciler tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ara dönem vize sınavları yaklaşıyor. İşte son durum...

2023 AUZEF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI, SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

AUZEF Ara Dönem (Vize) sınav giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. Sınav yerlerinin Kasım ayının ilk haftası içerisinde belli olması bekleniyor.

AUZEF GİRİŞ BELGESİNE NASIL BAKILIR?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresi ile web sayfası (auzef.istanbul.edu.tr) üzerinden AUZEF vize sınavı giriş belgeleri yayımlanacak.

Adaylar, "https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/" adresinden sınav giriş belgelerine erişebilirler.

AUZEF ARA DÖNEM VİZE SINAV TARİHLERİ

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav takvimi belli oldu. Takvimle birlikte ara sınav tarihleri de paylaşıldı. Akademik takvime göre AUZEF Ara Dönem (Vize) Sınavları 11 Kasım - 12 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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