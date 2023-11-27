İstanbul ve çeşitli büyük şehirlerde, 28 Kasım 2023 tarihinde yaşanan olumsuz hava koşulları, vatandaşları ve yetkilileri tedbir almaya yönlendirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz pazar günü 67 kente sarı ve turuncu kodlu uyarılar vererek olası olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Peki, 28 Kası 2023 okullar tatil mi? İşte detaylar...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Olumsuz hava koşulları sonrasında yarın yani 28 Kasım için tatil kararı gelip gelmeyeceği merak ediliyor. 28 Kasım ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili açıklama geldiği zaman habere eklenecek.