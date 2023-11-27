İskenderun Kaymakamı Mehmet Sefa Demiryürek, ilçede 4 okulda eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Kaymakam Demiryürek, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Sahil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şemsettin Mursaloğlu Anadolu Lisesi, Hanifi Uysal Ortaokulu ve aynı binayı kullanan İnönü Ortaokulu, bahçelerindeki su birikmesi ve ulaşım yollarının kapalı olması sebebiyle eğitim öğretime yarın da ara vereceklerdir" dedi.
26 İL İÇİN UYARI VERİLDİ!
26 şehir için sarı ve turuncu uyarı verildi. Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, Kars, Kastamonu, Malatya, Muş, Rize, Siirt, Sinop, Trabzon, Tunceli, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Düzce
BU HAFTA İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
Salı günü hava sıcaklığı 15 derecelere kadar yükselecek. Çarşamba günü ise sıcaklıklar 2 derece azalırken yağmur geçişleri olması bekleniyor.