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Yarın okullar tatil mi? 28-29 Kasım 2023 kar tatili olan okullar listesi! MEB son dakika duyuruları! İstanbul, Ankara, İzmir, Zonguldak, Bursa...

İstanbul ve çeşitli büyük şehirlerde yaşanan olumsuz hava koşulları, 28 Kasım 2023 tarihinde okulların tatil olup olmayacağı sorusunu gündeme getirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü geçtiğimiz pazar günü için 67 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı vererek vatandaşları olası olumsuzluklara karşı dikkatli olmaya çağırmıştı. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Zonguldak, Antalya, Bursa gibi illerde yaşayanlar ise yarın okulların tatil olup olmadığı hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte MEB son dakika duyuruları ve 28 Kasım kar tatili olan okullar...

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Giriş Tarihi 27 Kasım 2023, 22:45 Güncelleme 27 Kasım 2023, 22:45
Yarın okullar tatil mi? 28-29 Kasım 2023 kar tatili olan okullar listesi! MEB son dakika duyuruları! İstanbul, Ankara, İzmir, Zonguldak, Bursa...

İstanbul ve çeşitli büyük şehirlerde, 28 Kasım 2023 tarihinde yaşanan olumsuz hava koşulları, vatandaşları ve yetkilileri tedbir almaya yönlendirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz pazar günü 67 kente sarı ve turuncu kodlu uyarılar vererek olası olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Peki, 28 Kası 2023 okullar tatil mi? İşte detaylar...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Olumsuz hava koşulları sonrasında yarın yani 28 Kasım için tatil kararı gelip gelmeyeceği merak ediliyor. 28 Kasım ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili açıklama geldiği zaman habere eklenecek.

28 KASIM 2023 İSKENDERUN'DA 4 OKULDA TATİL KARARI!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sahildeki bölgelerin fırtınada sular altında kalması nedeniyle 4 okulda eğitime bir gün ara verildi.
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası çökmenin yaşandığı İskenderun sahili, geçtiğimiz günlerde etkili olan fırtınayla sular altında kaldı. İlçe merkezinde olumsuz hava şartları birçok noktada yaşamı olumsuz etkiledi.

İskenderun Kaymakamı Mehmet Sefa Demiryürek, ilçede 4 okulda eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Kaymakam Demiryürek, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Sahil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şemsettin Mursaloğlu Anadolu Lisesi, Hanifi Uysal Ortaokulu ve aynı binayı kullanan İnönü Ortaokulu, bahçelerindeki su birikmesi ve ulaşım yollarının kapalı olması sebebiyle eğitim öğretime yarın da ara vereceklerdir" dedi.

26 İL İÇİN UYARI VERİLDİ!

26 şehir için sarı ve turuncu uyarı verildi. Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, Kars, Kastamonu, Malatya, Muş, Rize, Siirt, Sinop, Trabzon, Tunceli, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Düzce

BU HAFTA İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Salı günü hava sıcaklığı 15 derecelere kadar yükselecek. Çarşamba günü ise sıcaklıklar 2 derece azalırken yağmur geçişleri olması bekleniyor.

Perşembe günü yağış beklenmiyor. Cuma günü ise sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkarak 18 dereceler görülecek.

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