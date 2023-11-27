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ATA AÖF vize sınav soruları ve cevapları PDF indir! ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ataaof.edu.tr

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sınavları 25-26 Kasım tarihlerinde tamamlandı. Gözler bu kez sınav sonuçları ve cevap anahtarına çevrildi. Peki ATA AÖF vize sınav soru ve cevapları yayımlandı mı? ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte sonuç sorgulama ekranı (ataaof.edu.tr) ve soru kitapçığı...

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Giriş Tarihi 27 Kasım 2023, 08:06 Güncelleme 27 Kasım 2023, 08:06
ATA AÖF vize sınav soruları ve cevapları PDF indir! ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ataaof.edu.tr

ATA AÖF vize sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı? ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? soruları sınava katılan öğrenciler tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. 25-26 Kasım tarihinde 3 oturum şeklinde uygulanan AÖF sınavının sonuçları ve soru-cevapları merak ediliyor. İşte ATA AÖF vize sınav soruları ve cevapları PDF indirme seçeneği ve sonuç sorgulama linki (ataaof.edu.tr).

ATA AÖF VİZE SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF), 2023 yılı güz dönemi vize sınavları, 26-27 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi. Üniversite öğrencileri, 3 oturumdan oluşan vize sınavlarının sonuncusunu, 26 Kasım Pazar günü saat 15.00'te tamamladılar.

ATA AÖF sınav soruları ve cevaplarının ise bu hafta içerisinde yayımlanması bekleniyor.

AÖF EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ATA AÖF VİZE SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF öğrencileri, 2023 yılı güz dönemi vize sınavları sonrasında sınav sonuçlarını bekleyiş içerisinde bulunuyor. Sınavların tamamlanmasının ardından, öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri de sonuçların ne zaman açıklanacağı. Ancak henüz sonuçlar açıklanmadı.

Geçtiğimiz yılların sonuç açıklanma takvimi dikkate alındığında ATA AÖF güz yarıyılı vize sonuçlarının 10 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar https://obs.atauni.edu.tr/ üzerinden öğrenilebiliyor.

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