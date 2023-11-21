1. dönem sona ermeden okullar tekrar kapanacak! 81 ile 3 gün tatil sürprizi! Kreşler + okul öncesi, 1,2,3,4,5,6,7,8,910,11,12. sınıflar, veliler...

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Öğrencilere 3 günlük tatil müjdesi geldi! Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 yılı çalışma takvimine göre 1. ve 2. dönem tatil tarihleri belli oldu. Bu yıl okullar 11 Eylül'de açıldı. Ardınan Kasım ara tatili uygulandı. Öğrenciler hafta sonları dahil toplam 9 gün tatil yaptı. Gözler bu kez yarıyıl tatiline çevrildi. Fakat yarıyıl tatili gelmeden hemen önce öğrencileri 3 günlük bir tatil daha bekliyor. Duyuruyu alan koştu detayları araştırıyor. İşte 3 günlük tatil hakkında merak edilenler...