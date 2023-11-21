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1. dönem sona ermeden okullar tekrar kapanacak! 81 ile 3 gün tatil sürprizi! Kreşler + okul öncesi, 1,2,3,4,5,6,7,8,910,11,12. sınıflar, veliler...

Ara tatilin sona ermesinin ardından öğrenciler okula döndü. 1. dönemde ara tatil 13-17 Kasım 2023 tarihlerinde uygulandı. Sırada ise yarıyıl tatili var. Ancak öncesinde kimsenin bilmediği 3 günlük bir tatil daha bulunuyor. O da yılbaşı tatili. Bu yıl yılbaşı tatili Pazartesi gününe denk geliyor. Milyonlarca çalışan ve öğrenci resmi tatil dolasıyla mesai yapmayacak, okula gitmeyecek. 2024 yılı resmi tatiller takvimine göre bir çok resmi tatil hafta sonuyla birleşecek. Böylelikle hem öğrenciler hem çalışanlar uzun süre dinlenme fırsatı yakalayacak. İşte tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 12:17 Güncelleme 21 Kasım 2023, 12:17
1. dönem sona ermeden okullar tekrar kapanacak! 81 ile 3 gün tatil sürprizi! Kreşler + okul öncesi, 1,2,3,4,5,6,7,8,910,11,12. sınıflar, veliler... 1

Öğrencilere 3 günlük tatil müjdesi geldi! Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 yılı çalışma takvimine göre 1. ve 2. dönem tatil tarihleri belli oldu. Bu yıl okullar 11 Eylül'de açıldı. Ardınan Kasım ara tatili uygulandı. Öğrenciler hafta sonları dahil toplam 9 gün tatil yaptı. Gözler bu kez yarıyıl tatiline çevrildi. Fakat yarıyıl tatili gelmeden hemen önce öğrencileri 3 günlük bir tatil daha bekliyor. Duyuruyu alan koştu detayları araştırıyor. İşte 3 günlük tatil hakkında merak edilenler...

1. dönem sona ermeden okullar tekrar kapanacak! 81 ile 3 gün tatil sürprizi! Kreşler + okul öncesi, 1,2,3,4,5,6,7,8,910,11,12. sınıflar, veliler... 2

ARA TATİL SONRASINDA 3 GÜNLÜK TATİL MÜJDESİ

Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 1 Ocak 2024 Pazartesi günü resmi tatil dolayısıyla okula gitmeyecek. 1 Ocak, resmi tatillerimiz arasında yer alıyor.

1. dönem sona ermeden okullar tekrar kapanacak! 81 ile 3 gün tatil sürprizi! Kreşler + okul öncesi, 1,2,3,4,5,6,7,8,910,11,12. sınıflar, veliler... 3

Bu yıl yılbaşının Pazartesi gününe denk gelmesinden dolayı öğrenciler Cumartesi, Pazar, Pazartesi olmak üzere 3 gün tatil fırsatı yakalamış olacak.

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