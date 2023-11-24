MEB'den nihai karar çıktı! Bakan Tekin'den "Ara Tatil süresi" için resmi açıklama! Kaldırılacak mı? İlkokul ve liseler...

ARA TATİL KALDIRILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ara tatil hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Tekin son dakika açıklamasında, "Bizim Bakanlıktaki bütün eğitim öğretim a dairelerinin içerisinde bir tane daire başkanlığı var. Hepsinde standart izleme ve değerlendirme Daire Başkanlığı. Hayata geçirdiğimiz bütün uygulamalar, attığımız bütün adımlar o daire tarafından değerlendiriliyor. Ara tatillerle ilgili anket yapılıyor şeklinde verilen haberler, o İzleme Değerlendirme Birimi'nin ara tatillerle ilgili yaptığı rutin değerlendirme. Biz oradan gelecek verileri değerlendiririz, ara tatillerle ilgili oturup karar veririz. Şöyle bir tablo var. Benim kişisel olarak görüşüm şu. Böyle bir ara tatil uygulaması yapacaksak, Türkiye coğrafi anlamda çok farklı iklim türlerinin ve iklimin aynı anda yaşandığı ülke. Kasım ayında Antalya'da tatil yapmak mı, yoksa bu tatili daha sıcak mevsimlere kaydırmak mı? Bu tatiller olacaksa eğer illerin iklim koşullarına göre tarihleri revize edebiliriz. İkinci dönemde biraz olmayacak gibi duruyor. Kurban Bayramı tatiliyle örtüşüyor. Öyle bir durum söz konusu. Kaldırmadık, o tatil Kurban Bayramı ile birleşmiş oluyor." ifadelerine yer verdi.