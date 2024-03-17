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Yarın okullar tatil mi? 18 Mart 2024 TATİL OLAN İLLER LİSTESİ! 18 Mart esmi tatil mi, yarım gün mü? Son dakika açıklama geldi...

Türkiye genelinde her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, bu yıl da ülke genelinde çeşitli törenlerle kutlanacak. Ancak, tatil konusundaki sorular da gündemi meşgul etmeye devam ediyor. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin resmi tatil olup olmadığına dair soruların yanıtı merak edilirken, vatandaşlar bu özel günün okulların tatil olup olmadığını öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Peki, 18 Mart 2024 tatil olan iller..

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Giriş Tarihi 17 Mart 2024, 20:42 Güncelleme 17 Mart 2024, 20:42
Yarın okullar tatil mi? 18 Mart 2024 TATİL OLAN İLLER LİSTESİ! 18 Mart esmi tatil mi, yarım gün mü? Son dakika açıklama geldi...

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Ülkemizin tarihinde önemli bir dönüm noktası olan Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü, her sene olduğu gibi bu yıl da coşkuyla anılacak ve kutlanacak. 18 Mart, hem Şehitleri Anma Günü olarak anılmakta hem de Çanakkale Deniz Zaferi'nin zaferle sonuçlanmasının yıldönümünü simgelemektedir.

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ YILDÖNÜMÜ RESMİ TATİL Mİ?

Resmi tatiller mevzuatında 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü yer almıyor. Bu nedenle okullar, bankalar ve devlet daireleri açık olacak.

ÇANAKKALE'DE OKULLAR TATİL

Bu yıl Çanakkale'deki eğitim kurumları için tatil kararı alındı. Konu ile ilgili olarak Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünün coşkulu kutlanması amacıyla 18 Mart 2024 Pazartesi günü Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında, eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

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