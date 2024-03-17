Yarın okullar tatil mi? 18 Mart 2024 TATİL OLAN İLLER LİSTESİ! 18 Mart esmi tatil mi, yarım gün mü? Son dakika açıklama geldi...

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Ülkemizin tarihinde önemli bir dönüm noktası olan Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü, her sene olduğu gibi bu yıl da coşkuyla anılacak ve kutlanacak. 18 Mart, hem Şehitleri Anma Günü olarak anılmakta hem de Çanakkale Deniz Zaferi'nin zaferle sonuçlanmasının yıldönümünü simgelemektedir.

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ YILDÖNÜMÜ RESMİ TATİL Mİ? Resmi tatiller mevzuatında 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü yer almıyor. Bu nedenle okullar, bankalar ve devlet daireleri açık olacak.