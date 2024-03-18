O illerde bugün okullar tatil olacak! MEB’den taze karar çıktı! Anaokulu ilkokul 5.6.7.8.9.10.11.12. Sınıflar…

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Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin motivasyonunu artırmak ve nefes almalarını sağlamak amacıyla alınan kararlarla bir kez daha dikkatleri üzerine çekiyor. MEB'in yayımladığı takvime göre, öğrencilere tatil günleri için bir yenisi daha ekleniyor. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, bu ek tatil günüyle birlikte dinlenme ve enerji toplama fırsatına kavuşacaklar. PAZARTESİ OKULLAR TATİL

Çanakkale Şehitleri Anma Günü ve Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümüne yaklaşırken, Çanakkale'deki okullar bu anlamlı gün için hazırlıklarını sürdürüyor. Çanakkale Valiliği'nin açıklamasına göre, 18 Mart Pazartesi günü tüm kamu ve özel eğitim kurumlarında dersler bir günlüğüne durdurulacak. Bu karar, Çanakkale'nin milli mücadele tarihine verdiği önemin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.