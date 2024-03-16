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Tenefüs ve ders saatleri değişiyor! MEB'den acil talimat geldi! Okullar 3 gün tatil mi olacak? Anaokulu, 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredat tartışmalarına yanıt verdi ve eğitimdeki önemli değişiklikleri açıkladı. Gaziantep'teki bir programda konuşan Tekin, müfredatın seyreltilmesi ve eğitim-öğretim sürelerinde değişiklik yapılacağını duyurdu.

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Giriş Tarihi 16 Mart 2024, 11:14 Güncelleme 16 Mart 2024, 11:14
Tenefüs ve ders saatleri değişiyor! MEB’den acil talimat geldi! Okullar 3 gün tatil mi olacak? Anaokulu, 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar...

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Gaziantep'te düzenlenen iftar yemeğinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenler ve okul yöneticileriyle bir araya gelerek, eğitimde yapılacak önemli değişikliklere ilişkin açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, son günlerde sıkça tartışılan konulardan birinin müfredatla ilgili çalışmalar olduğunu belirten Bakan Tekin, bu çalışmaların amacının daha etkili bir eğitim-öğretim süreci sağlamak olduğunu vurguladı. Müfredatın seyreltilmesi çalışmalarının bu çerçevede yürütüldüğünü dile getiren Tekin, öğretmenlerin haftalık ders saatlerini yetersiz bulduğunu ve öğrencilerin kazanımlarla ilgili çıktılarının istenilen düzeyde olmadığını ifade etti.

Müfredat Neden Seyreltilecek?
Tekin, müfredatın seyreltilmesinin öğrenciler üzerindeki kazanım yükünü azaltmayı amaçladığını belirtti. Aşırı ders yükü ve haftalık ders saatlerinin yetersizliği, öğrencilerin ve öğretmenlerin başarısızlığına neden oluyor.

"Çocuklara fazla yüklemeyelim," diyen Tekin, bu değişikliklerin öğrenci ve öğretmenler için daha iyi koşullar sağlayacağını vurguladı.

Eğitim ve Öğretim Süresinde Değişiklik
Milli Eğitim Bakanlığı'na yakın kaynaklar, yaz tatillerinin 20 gün kısalacağını ve ders saatlerinde Türkiye genelinde yeni bir sisteme geçileceğini belirtiyor. Bu değişiklikler, eğitim kalitesini artırmayı ve öğrencilerin daha verimli bir öğrenim süreci geçirmesini hedefliyor.

Eğitim sistemimizdeki bu önemli dönüşümler, öğrencilerin ve öğretmenlerin karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmeyi amaçlıyor. Müfredatın seyreltilmesi ve eğitim sürelerindeki değişiklik, geleceğin eğitim anlayışını şekillendirecek önemli adımlar arasında yer alıyor.

Türkiye'de Okulların 4 Güne Düşmesi Tartışılıyor

Avrupa ülkelerinde ve özellikle Finlandiya'da uzun yıllardır uygulanan haftada dört gün okul, üç gün tatil sistemi, Türkiye'de de gündem oluşturuyor. Ancak, bu sistemin Türkiye'de uygulanıp uygulanmayacağı konusunda net bir karar henüz verilmemiş durumda.

Geleneksel olarak Türkiye'de haftada beş gün olan eğitim ve öğretim günleri, haftanın beş iş günü boyunca devam etmektedir. Cumartesi ve Pazar günleri ise öğrencilere ve öğretmenlere resmi tatil olarak ayrılmış durumdadır.

Ancak, bazı Avrupa ülkelerinde ve özellikle İngiltere'de haftada dört gün okul uygulaması destek bulurken, bazı kesimler ise bu sistemin öğrenciler için verimli olmayabileceğini savunuyorlar. Destekleyenler, bu sistemin tasarruf sağlayabileceğini ve öğrencilerin ders dışında sosyal ve kültürel aktivitelere daha fazla zaman ayırabileceklerini belirtiyorlar.

Türkiye'de de benzer bir sistem tartışılmakta ancak henüz resmi bir karar alınmamıştır.

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