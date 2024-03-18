MEB'in belirlediği takvime göre gerçekleştirilen sınavların ardından, öğrenciler ve aileleri sonuçların ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor. AÖL öğrencileri, gelecek açıklamanın heyecanını yaşarken, başarılarına dair umutlarını ve beklentilerini taşıyorlar. Peki, MEB Açık Lise sınav sonuçları açıklandı mı 2024? AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL soru ve cevap anahtarı