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MEB Açık Lise sınav sonuçları açıklandı mı 2024? AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL soru ve cevap anahtarı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde yürütülen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. Dönem sınavlarına katılan on binlerce öğrenci, heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. AÖL öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği sınavlar, başarılarını değerlendirmek ve akademik hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir adım olarak kabul ediliyor. Peki, MEB Açık Lise sınav sonuçları açıklandı mı 2024? AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Mart 2024, 05:48 Güncelleme 18 Mart 2024, 06:00
MEB Açık Lise sınav sonuçları açıklandı mı 2024? AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL soru ve cevap anahtarı

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MEB'in belirlediği takvime göre gerçekleştirilen sınavların ardından, öğrenciler ve aileleri sonuçların ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor. AÖL öğrencileri, gelecek açıklamanın heyecanını yaşarken, başarılarına dair umutlarını ve beklentilerini taşıyorlar. Peki, MEB Açık Lise sınav sonuçları açıklandı mı 2024? AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL soru ve cevap anahtarı

AÖL 2.DÖNEM SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 21 Mart 2024 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr, adreslerinden yayımlanacak.

AÖL 2.DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

17 Nisan 2024 tarihinden itibaren adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile;

- Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx

- Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx

internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?
Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır.

Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacak.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecek.

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