Yarın Antalya’da okullar tatil mi? 4 Aralık Çarşamba Antalya, Muğla, Isparta, Burdur’da okullar tatil edilecek mi? MEB - Valilik...

(Takvim Foto Arşiv)

4 Aralık'ta Okullar Tatil Edilecek Mi?

Yoğun sağanak yağış ve kuvvetli rüzgarın etkisini sürdürmesiyle birlikte, Antalya'da öğrenciler, okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Ancak Antalya Valiliği, bu konuda henüz bir açıklama yapmadı. Okullarla ilgili herhangi bir tatil kararının bugün itibarıyla duyurulmadığı belirtildi. Bu nedenle, öğrencilerin ve velilerin resmi açıklamaları takip etmeleri öneriliyor.