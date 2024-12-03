Yarın Antalya’da okullar tatil mi? 4 Aralık Çarşamba Antalya, Muğla, Isparta, Burdur’da okullar tatil edilecek mi? MEB - Valilik...

Şiddetli yağışların yol açabileceği olumsuzluklar nedeniyle bugün okulların tatil edilip edilmediği merak konusu oldu.
Şiddetli yağışların yol açabileceği olumsuzluklar nedeniyle bugün okulların tatil edilip edilmediği merak konusu oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran gök gürültülü sağanak yağışların il genelinde etkili olduğunu bildirdi. Döşemealtı, Kepez, Muratpaşa, Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağışların meydana geldiği ifade edilirken, kuvvetli yağışların bu gece saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Valilikten Uyarı: Olumsuz Hava Koşullarına Karşı Tedbirli Olunmalı
Antalya Valiliği, beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Valilikten yapılan açıklamada, "Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Antalya'da etkili olacak gök gürültülü sağanak yağışların, 21-50 kg/m² arası yerel kuvvetli, Döşemealtı, Kepez, Muratpaşa, Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde ise 51-100 kg/m² arasında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin edilmektedir" denildi. Açıklamada ayrıca, kuvvetli yağışların yol açabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuz koşullar nedeniyle dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.
4 Aralık'ta Okullar Tatil Edilecek Mi?
Yoğun sağanak yağış ve kuvvetli rüzgarın etkisini sürdürmesiyle birlikte, Antalya'da öğrenciler, okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Ancak Antalya Valiliği, bu konuda henüz bir açıklama yapmadı. Okullarla ilgili herhangi bir tatil kararının bugün itibarıyla duyurulmadığı belirtildi. Bu nedenle, öğrencilerin ve velilerin resmi açıklamaları takip etmeleri öneriliyor.
Son Durum ve Beklentiler
Kuvvetli yağışın bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak Antalya'nın genelinde yerel kuvvetli yağışlara dönüşmesi bekleniyor. Meteorolojik veriler ışığında, yağışların 03.12.2024 gece saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların ve öğrencilerin, olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olmaları önem taşıyor.