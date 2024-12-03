AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2024? MEB AÖL 1. dönem sınavları hangi tarihte yapılacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 eğitim-öğretim yılı 1. dönem sınavları için geri sayım sürüyor. Sınava girecek öğrencilerin merakla beklediği sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan AÖL kılavuzunda açıklandı.

(Takvim Foto Arşiv)

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?



MEB takvimine göre, AÖL sınav giriş belgesi 16 Aralık 2024 tarihinde https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden ilan edilecek. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle beraber AÖL sınav yerlerini sorgulayabilecek.