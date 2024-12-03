SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2024? MEB AÖL 1. dönem sınavları hangi tarihte yapılacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 eğitim-öğretim yılı 1. dönem sınavlarına kısa bir süre kaldı. Yüz binlerce öğrencinin heyecanla beklediği bu sınavlar için en kritik adımlardan biri de sınav giriş belgelerinin yayımlanması olacak. Sınava katılacak olan öğrencilerin sınav günü bu belgeleri yanında bulundurması şart.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Aralık 2024 , 11:44 Güncelleme Tarihi :03 Aralık 2024 , 11:44
AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2024? MEB AÖL 1. dönem sınavları hangi tarihte yapılacak?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 eğitim-öğretim yılı 1. dönem sınavları için geri sayım sürüyor. Sınava girecek öğrencilerin merakla beklediği sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan AÖL kılavuzunda açıklandı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

MEB takvimine göre, AÖL sınav giriş belgesi 16 Aralık 2024 tarihinde https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden ilan edilecek. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle beraber AÖL sınav yerlerini sorgulayabilecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL üç oturum halinde 81 ilde uygulanacak. İşte, sınav tarihleri ve saatleri:

1. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,

3. Oturum: 22 Aralık2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da uygulanacak.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MHP lideri Devlet Bahçeli Münbiç’i işaret etti: YPG yok olana kadar sahadayız! Esad’a uyarı | CHP ve DEM’e tepki | Sahte dolar
Halep ve Tel Rıfat düştü PKK Suriye’de çıkmaza girdi! Elebaşı Bese Hozat’dan ayaklanma çağrısı | İmralı - DEM paniği
OCAK ZAMMI NETLEŞİYOR | Yeni yıl öncesi emeklilere zam müjdesi: TÜİK Kasım enflasyonunu açıkladı | SSK ve Bağ-Kur’luya yeni hesap
CANLI | Suriye’de muhalifler Şam’a yürüyor! Reuters’tan Hizbullah iddiası
Oğuz Aydın’a 3 sürpriz talip!
Yenidoğan çetesi davasında 12. gün! 47 sanığın savunması bitti sıra mağdurların ifadesinde!
5 AYLIK ZAMLI MAAŞ HESAPLAMA | Memur maaşlarına kasım enflasyonuyla birlikte zam müjdesi: Kim ne kadar alacak?
Operasyon başladı! Galatasaray’da 2 transfer 3 ayrılık
TARİH AÇIKLANDI! Emekli ve çalışanların maaşları belli oluyor... İşte 5 ayrı hesapla yeni asgari ücret
İran’da Halep sancısı... Manşet manşet Şia fitnesi! Hamaney’in gazetesinden Başkan Erdoğan’a İsrail iftirası Rusya’ya Suriye baskısı
Fenerbahçe’den 4 transfer birden! 2’si tamam 2’si yolda
ABD Başkanı Joe Biden sözünü tutmadı oğlu Hunter Biden için af kararını imzaladı! Eski başkanların kirli sicili ortaya çıktı
FETÖ’cülere ’Kalkan’ oldu! Polis memuru devletin silahlarını satmış
Ticaret Bakanlığı’ndan asgari ücret uyarısı: Cezai uygulamalar hiç tereddütsüz yapılacak
Spor yazarları Fenerbahçe-Gaziantep FK maçını yorumladı! Penaltı kararı doğru muydu? Yıldız oyuncuya övgü
SON DAKİKA