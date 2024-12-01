2 Aralık 2024 Pazartesi okullar tatil mi? Yarın kar tatili var mı? Son dakika MEB-Valilik açıklamaları

Türkiye genelinde başlayan yoğun kar yağışı, öğrenci ve veliler için kar tatili beklentisini beraberinde getirdi. Nevşehir, Niğde, Ordu ve Kahramanmaraş gibi illerde etkisini artıran yağışlar nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği bildirildi. Valiliklerden gelecek açıklamalar, milyonlarca kişinin gündeminde.

2 ARALIK 2024 PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Özellikle Nevşehir, Sivas, Amasya, Ordu, Niğde, Kayseri, Konya ve Kahramanmaraş gibi illerde kar yağışının ulaşımı zorlaştırması beklenirken, öğrenci ve veliler gözlerini valiliklerden yapılacak açıklamalara çevirdi.

VALİLİKLERDEN KAR TATİLİ AÇIKLAMALARI