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2 Aralık 2024 Pazartesi okullar tatil mi? Yarın kar tatili var mı? Son dakika MEB-Valilik açıklamaları

Yoğun kar yağışı ve etkili olan soğuk hava dalgası, Türkiye’nin birçok ilinde yaşamı olumsuz etkiliyor. Öğrenci ve velilerin gözü ise, 2 Aralık Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda valiliklerden yapılacak açıklamalarda. Özellikle Nevşehir, Sivas, Amasya, Kayseri ve Konya gibi illerde kar yağışının ulaşımı güçleştireceği tahmin ediliyor.

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Giriş Tarihi :01 Aralık 2024 , 20:33 Güncelleme Tarihi :01 Aralık 2024 , 20:33
2 Aralık 2024 Pazartesi okullar tatil mi? Yarın kar tatili var mı? Son dakika MEB-Valilik açıklamaları

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Türkiye genelinde başlayan yoğun kar yağışı, öğrenci ve veliler için kar tatili beklentisini beraberinde getirdi. Nevşehir, Niğde, Ordu ve Kahramanmaraş gibi illerde etkisini artıran yağışlar nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği bildirildi. Valiliklerden gelecek açıklamalar, milyonlarca kişinin gündeminde.

2 ARALIK 2024 PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Özellikle Nevşehir, Sivas, Amasya, Ordu, Niğde, Kayseri, Konya ve Kahramanmaraş gibi illerde kar yağışının ulaşımı zorlaştırması beklenirken, öğrenci ve veliler gözlerini valiliklerden yapılacak açıklamalara çevirdi.

VALİLİKLERDEN KAR TATİLİ AÇIKLAMALARI

Kar tatili kararları, her ilin kendi hava koşulları ve ulaşım durumuna göre ilgili valilikler tarafından belirleniyor. Kar yağışının sabah saatlerinden itibaren şiddetini artırması öngörülürken, bu illerde eğitime ara verilme olasılığı oldukça yüksek. Yerel yönetimlerden yapılacak duyurular doğrultusunda nihai kararlar belli olacak.

KAR YAĞIŞI VE ULAŞIM AKSAKLIKLARI

Yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgelerde ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği için tatil kararı alınması gündemde. Özellikle kırsal kesimlerdeki öğrencilerin güvenliği açısından bu kararlar önem taşıyor.

Kar Tatili Beklenen İller

Nevşehir

Sivas

Amasya

Ordu

Niğde

Kayseri

Konya

Kahramanmaraş

DUYURULAR NEREDEN TAKİP EDİLİR?

Valiliklerin Resmi Siteleri ve Sosyal Medya Hesapları: Kar tatili kararları ilk olarak buralardan açıklanır.

Okul Yönetimleri: Okulların kendi iletişim kanalları aracılığıyla öğrenciler ve velilere bilgi verilir.

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