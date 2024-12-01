2 Aralık 2024 Pazartesi okullar tatil mi? Yarın kar tatili var mı? Son dakika MEB-Valilik açıklamaları

Türkiye genelinde başlayan yoğun kar yağışı, öğrenci ve veliler için kar tatili beklentisini beraberinde getirdi. Nevşehir, Niğde, Ordu ve Kahramanmaraş gibi illerde etkisini artıran yağışlar nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği bildirildi. Valiliklerden gelecek açıklamalar, milyonlarca kişinin gündeminde.
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Özellikle Nevşehir, Sivas, Amasya, Ordu, Niğde, Kayseri, Konya ve Kahramanmaraş gibi illerde kar yağışının ulaşımı zorlaştırması beklenirken, öğrenci ve veliler gözlerini valiliklerden yapılacak açıklamalara çevirdi.
VALİLİKLERDEN KAR TATİLİ AÇIKLAMALARI
Kar tatili kararları, her ilin kendi hava koşulları ve ulaşım durumuna göre ilgili valilikler tarafından belirleniyor. Kar yağışının sabah saatlerinden itibaren şiddetini artırması öngörülürken, bu illerde eğitime ara verilme olasılığı oldukça yüksek. Yerel yönetimlerden yapılacak duyurular doğrultusunda nihai kararlar belli olacak.
KAR YAĞIŞI VE ULAŞIM AKSAKLIKLARI
Yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgelerde ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği için tatil kararı alınması gündemde. Özellikle kırsal kesimlerdeki öğrencilerin güvenliği açısından bu kararlar önem taşıyor.
Kar Tatili Beklenen İller
Nevşehir
Sivas
Amasya