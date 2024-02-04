YARIN ( 5 ŞUBAT 2024 ) okul var mı? Yarıyıl tatili uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Son dakika MEB duyuruları...

22 Ocak tarihinde başlayan 15 tatil süresi bugün sona eriyor. Milyonlarca öğrenci 5 Şubat Pazartesi günü ikinci dönem için ders başı yapacak.

MEB İDDİALARA YANIT VERDİ

"Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "15 günlük sömestr tatili 1 aya uzatıldı" iddiası doğru değildir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 7 Temmuz 2023 tarihinde yayımladığı çalışma takvimi konulu genelgeye göre, 2023-2024 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatili süresinde bir değişiklik bulunmamaktadır. Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 tarihinde başlamış olup, 2 Şubat 2024 tarihinde sona erecektir."