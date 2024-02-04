YARIN ( 5 ŞUBAT 2024 ) okul var mı? Yarıyıl tatili uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Son dakika MEB duyuruları...

22 Ocak tarihinde başlayan 15 tatil sürecinin sona ermesiyle birlikte öğrenci ve veliler, ikinci dönem başlangıç tarihine dair bilgileri araştırmaya başladı.
22 Ocak tarihinde başlayan 15 tatil sürecinin sona ermesiyle birlikte öğrenci ve veliler, ikinci dönem başlangıç tarihine dair bilgileri araştırmaya başladı.
YARIN OKULLAR AÇILACAK MI? 5 ŞUBAT PAZARTESİ DERS ZİLİ ÇALACAK MI?
22 Ocak tarihinde başlayan 15 tatil süresi bugün sona eriyor. Milyonlarca öğrenci 5 Şubat Pazartesi günü ikinci dönem için ders başı yapacak.
MEB İDDİALARA YANIT VERDİ
"Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "15 günlük sömestr tatili 1 aya uzatıldı" iddiası doğru değildir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 7 Temmuz 2023 tarihinde yayımladığı çalışma takvimi konulu genelgeye göre, 2023-2024 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatili süresinde bir değişiklik bulunmamaktadır. Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 tarihinde başlamış olup, 2 Şubat 2024 tarihinde sona erecektir."
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
2023-2024 eğitim öğretim yılı içerisinde ikinci ara tatil 8-12 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Okullar 14 Haziran Cuma günü kapanacak.