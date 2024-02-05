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Hatay'da okullar tatil mi, hangi illerde tatil? 6 Şubat 2024 Eğitim öğretime ara veren iller! MEB son dakika! Adana, Kahramanmaraş, Adıyaman...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle Hatay'da eğitim ve öğretime ara verildi. Adana, Kahramanmaraş, Adıyaman gibi çevre illerde depremin etkilerini hisseden yerlerde, eğitim ve öğretime ara verilip verilmeyeceği merak ediliyor. Peki, 6 Şubat 2024 hangi illerde okullar tatil? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Şubat 2024, 16:08 Güncelleme 05 Şubat 2024, 16:09
Hatay’da okullar tatil mi, hangi illerde tatil? 6 Şubat 2024 Eğitim öğretime ara veren iller! MEB son dakika! Adana, Kahramanmaraş, Adıyaman...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hatay'da eğitim ve öğretime 1 günlük ara verildi. Peki, hangi illerde okullar tatil? İşte detaylar...

HATAY'DA OKULLAR TATİL!

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük depremin binaları yıktığı ve binlerce insanın ölümüne neden olduğu Hatay'da afetin birinci yıl dönümünde eğitim ve öğretime 1 günlük ara verildi. Hatay Valiliği, Vali Mustafa Masatlı'nın talimatıyla kararı duyurdu.

DİĞR DEPREM BÖLGELERİNDE OKULLAR TATİL Mİ?

Deprem felaketinden etkilenen diğer iller için henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Güncel bilgiler haberimizde yer alacak.

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