MSÜ sınav yerleri açıklandı 2024? ÖSYM MSÜ sınav giriş belgesi yayımlandı mı? Milli Savunma Üniversitesi sınav tarihi 2024

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimine göre, MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 3 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınava katılacak adaylar, bu önemli tarihi beklerken, sınav giriş yerleri konusundaki bilgileri de merakla bekliyor.

Sınav giriş yerleri ile ilgili duyurular, geçtiğimiz yıllara benzer şekilde, sınavdan 10 gün önce yapılması bekleniyor. Şubat ayının son haftası adaylar için heyecanla beklenen bilgilerin açıklanacağı bir dönem olacak.