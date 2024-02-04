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MEB'den gece yarısı kararı! Ve 4 gün okul 3 gün tatil konusu netleşti! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...

Sık sık gündeme gelen ve Avrupa'da bazı okullarda uygulanan 4 gün okul, 3 gün tatil sistemi, Türkiye'de uzun bir süredir konuşulan bir konu haline geldi. Özellikle ara tatilin sona ermesiyle birlikte, bu sistemin Türkiye'de uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor.

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Giriş Tarihi 04 Şubat 2024, 11:13 Güncelleme 04 Şubat 2024, 11:13
MEB’den gece yarısı kararı! Ve 4 gün okul 3 gün tatil konusu netleşti! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...

Okullarda ara tatilin sona ermesiyle birlikte, uzun süredir konuşulan 4 gün okul, 3 gün tatil sistemi tekrar gündeme geldi. Bu sistem, ilk olarak 2022 yılında konuşulmaya başlanmış olup, Avrupa'da bazı okullarda uygulanmaktadır. Türkiye'de ise bu sistemin hayata geçirilip geçirilmeyeceği merak konusu haline geldi.

TÜRKİYE'DE OKULLAR 4 GÜN MÜ OLACAK?

Eğitim sistemlerindeki yeniliklerle gündeme gelen Finlandiya modeli, Türkiye'de de konuşulmaya başlandı.

Finlandiya'da başarıyla uygulanan 4 gün okul, 3 gün tatil sistemi, öğrencilere daha fazla dinlenme ve sosyal etkinliklere katılma fırsatı sunmayı hedefliyor.

Avrupa'da bu sistemi benimseyen ülkelerin sayısının artmasıyla birlikte, Türkiye'de de okulların haftalık çalışma günlerinde değişiklik olup olmayacağı merak ediliyor.

Şu an için resmi bir açıklama olmamakla birlikte, haftada 5 gün olan eğitim günlerinde bir değişiklik olup olmayacağı konusu gündemde.

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri öğrencilere eğitim ve öğretim devam ederken, Cumartesi ve Pazar günleri ise resmi tatiller olarak devam ediyor.

Bu potansiyel değişikliğin getireceği avantajlar ve dezavantajlar konuşulurken, henüz net bir karar verilmemiş durumda.

Resmi bir duyuru yapıldığında, detaylar haberimizde yer alacak. Okullardaki olası değişiklikleri takip ederek, güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

Okulların 2. Dönem Açılış Tarihi ve İlerleyen Tatil Programı Belli Oldu

22 Ocak'ta başlayan ve 5 Şubat 2024 Pazartesi gününe kadar süren 15 tatilin ardından, öğrenciler 2. döneme başlamaya hazırlanıyor. 15 tatilinin uzatılmayacağı belirtilirken, 2. dönemin başlamasına bugün itibarıyla 4 gün kaldı.

Öğrencilerin merakla beklediği 2. ara tatil ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu tatil, öğrencilere kısa bir dinlenme fırsatı sunacak.

Yaz tatili ise 14 Haziran 2024 tarihinde 2. dönem karnelerinin dağıtılmasıyla başlayacak. Öğrenciler, yaz aylarını dinlenerek ve keyifli zaman geçirerek geçirecekler. Tatil programındaki bu önemli tarihlerle ilgili gelişmeleri takip ederek, öğrenci ve velilere bilgi sunmaya devam edeceğiz.

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