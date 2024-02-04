MEB’den gece yarısı kararı! Ve 4 gün okul 3 gün tatil konusu netleşti! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...

Okullarda ara tatil in sona ermesiyle birlikte, uzun süredir konuşulan 4 gün okul, 3 gün tatil sistemi tekrar gündeme geldi. Bu sistem, ilk olarak 2022 yılında konuşulmaya başlanmış olup, Avrupa'da bazı okullarda uygulanmaktadır. Türkiye'de ise bu sistemin hayata geçirilip geçirilmeyeceği merak konusu haline geldi.

Avrupa'da bu sistemi benimseyen ülkelerin sayısının artmasıyla birlikte, Türkiye'de de okulların haftalık çalışma günlerinde değişiklik olup olmayacağı merak ediliyor.

Finlandiya'da başarıyla uygulanan 4 gün okul, 3 gün tatil sistemi, öğrencilere daha fazla dinlenme ve sosyal etkinliklere katılma fırsatı sunmayı hedefliyor.

Şu an için resmi bir açıklama olmamakla birlikte, haftada 5 gün olan eğitim günlerinde bir değişiklik olup olmayacağı konusu gündemde.

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri öğrencilere eğitim ve öğretim devam ederken, Cumartesi ve Pazar günleri ise resmi tatiller olarak devam ediyor.

Bu potansiyel değişikliğin getireceği avantajlar ve dezavantajlar konuşulurken, henüz net bir karar verilmemiş durumda.