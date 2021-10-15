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    • Eğitim
    • 15.10.2021 01:22
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    • 15.10.2021 01:22
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    VGM burs başvuruları başladı mı? VGM burs başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte ilkokul, ortaokul ve lise burs başvuru ekranı!

    2021-2022 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusunda bulunmak isteyen yüzbinlerce öğrenci için beklenen gün geldi. Yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencileri VGM burs desteğinden yararlanma için başvuru detaylarını merak ediyor. Bu yıl karşılıksız verilen burs miktarı ortaöğrenim öğrencileri için 100,00 TL, yükseköğrenim öğrencileri için ise 400,00 TL olarak belirlendi. Peki VGM ortaöğretim burs başvurusu başladı mı? VGM yükseköğrenim burs başvuruları ne zaman? VGM burs başvurusu nasıl, nereden yapılır? Burs başvuru şartları neler? İşte VGM ilkokul, ortaokul ve lise burs başvuru ekranı!

    takvim.com.tr
    VGM ortaöğretim burs başvurusu başladı mı?

    Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2021 eğitim bursuna dair beklenen kritik açıklama geldi. Okul okuyan yüzbinlerce ihtiyaç sahibi öğrenciye verilen geri ödemesiz burslardan olan VGM bursu için başvuruları tarihi duyuruldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim bursları her yıl Türkiye'nin 81 ilinde eğitim gören yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine veriliyor. Peki VGM ortaöğretim burs başvurusu başladı mı? VGM yükseköğrenim burs başvuruları ne zaman? VGM burs başvurusu nasıl, nereden yapılır? Burs başvuru şartları neler? İşte VGM ilkokul, ortaokul ve lise burs başvuru ekranı ve konuya ilişkin son dakika gelişmeler, duyurular!

    VGM BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI 2021?

    2021 yılında VGM burslarında ortaöğrenim başvuruları 15 Ekim'de alınacak. İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerinin burs başvuru işlemleri 30 Ekim'de sona erecek.

    Yükseköğrenim başvuruları ise 1 Kasım tarihinde başlayacak. Üniversite öğrencileri ve Yabancı uyruklu öğrencileri 15 Kasım'a kadar devam edecek.

    2021-2022 VGM BURSU NE KADAR, KAÇ TL?

    VGM bursu ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerine 100,00 TL, üniversite öğrencilerine aylık 400,00 TL, Türkiye'deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu üniversite öğrencilerine ise 600,00TL olarak verilecektir.

    VGM BURS BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

    VGM burs başvuruları www.vgm.gov.tr üzerinden alınmaktadır. Burs başvurusunda bulunmak isteyen ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerin kurumun web sitesinden başvuru işlemlerini yapabilecek.

    VGM İLKÖĞRETİM ORTAÖĞRETİM VE LİSE BAŞVURU EKRANI

        ÖĞRENCİLERE BURSLARI NASIL ÖDENİR?

        Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir dekontları iletmelidirler. Öğrenci adına açılacak hesap öğrenci için uygun bir Vakıfbank Şubesinden açılmalıdır.

        Eğer bulunulan yerde Vakıfbank Şubesi yoksa Ziraat Bankası şubelerinden de hesap açılabilir. Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.

        KİMLER VGM BURSU ALAMAZ?

        a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

        b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

        c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

        ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

        d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

        e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

        f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

        g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

        Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10'u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.
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        Haberler Eğitim VGM burs başvuruları başladı mı? VGM burs başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte ilkokul, ortaokul ve lise burs başvuru ekranı!
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