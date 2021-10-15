VGM burs başvuruları başladı mı? VGM burs başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte ilkokul, ortaokul ve lise burs başvuru ekranı!

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2021 eğitim bursuna dair beklenen kritik açıklama geldi. Okul okuyan yüzbinlerce ihtiyaç sahibi öğrenciye verilen geri ödemesiz burslardan olan VGM bursu için başvuruları tarihi duyuruldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim bursları her yıl Türkiye'nin 81 ilinde eğitim gören yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine veriliyor. Peki VGM ortaöğretim burs başvurusu başladı mı? VGM yükseköğrenim burs başvuruları ne zaman? VGM burs başvurusu nasıl, nereden yapılır? Burs başvuru şartları neler? İşte VGM ilkokul, ortaokul ve lise burs başvuru ekranı ve konuya ilişkin son dakika gelişmeler, duyurular!
VGM BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI 2021?
2021 yılında VGM burslarında ortaöğrenim başvuruları 15 Ekim'de alınacak. İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerinin burs başvuru işlemleri 30 Ekim'de sona erecek.
Yükseköğrenim başvuruları ise 1 Kasım tarihinde başlayacak. Üniversite öğrencileri ve Yabancı uyruklu öğrencileri 15 Kasım'a kadar devam edecek.
2021-2022 VGM BURSU NE KADAR, KAÇ TL?
VGM bursu ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerine 100,00 TL, üniversite öğrencilerine aylık 400,00 TL, Türkiye'deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu üniversite öğrencilerine ise 600,00TL olarak verilecektir.
VGM BURS BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?
VGM burs başvuruları www.vgm.gov.tr üzerinden alınmaktadır. Burs başvurusunda bulunmak isteyen ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerin kurumun web sitesinden başvuru işlemlerini yapabilecek.
VGM İLKÖĞRETİM ORTAÖĞRETİM VE LİSE BAŞVURU EKRANI