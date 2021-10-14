Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.10.2021 12:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.10.2021 12:22
    ABONE OL

    ALES başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM ALES/3 başvuru ekranı! Başvuru ücreti ne kadar, ödemeler hangi bankaya yapılıyor?

    Binlerce kişi gündemde ALES başvurusu nasıl yapılır? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın sonuncusu gerçekleşecek ve başvurular 6-14 Ekim tarihleri arasında alınıyor. Peki ÖSYM ALES/3 başvuru ekranına nasıl ulaşılır? Başvuru ücreti ne kadar, ödemeler hangi bankaya yapılıyor? Akademik kariyer hedefleyenlerin katılacağı 2021 yılının son sınavı olan ALES/3 için başvurular bu gece yarısı son bulacak ve işlemlerin tamamlanması gerekiyor. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    ALES başvurusu nasıl yapılır?

    ALES başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM ALES/3 başvuru ekranına nasıl ulaşılır? Başvuru ücreti ne kadar, ödemeler hangi bankaya yapılıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Akademik kariyer hedefi olanlar ÖSYM tarafından bu yıl son kez düzenlenecek ALES/3 başvuruları ile ilgili bilgileri yakından araştırır oldu. İşte ayrıntılar...

    ALES/3 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2021-ALES/3 için başvuruların internet aracılığıyla bugün saat 23.59'da sona ereceği hatırlatıldı.

    ALES/3 sınavı için başvuru yapacak olan adaylar sınav başvuruları internet üzerinden yapacak. ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılabilen başvurular için başvuru kılavuzundan yardım alınabilecek.

    2021 ALES/3 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    ALES/3 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    ALES/3 başvuru ücreti 145 TL

        Ödeme Yerleri:Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

        ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?

        Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/3), 21 Kasım 2021 tarihinde yapılacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bakan Akar’dan flaş açıklama
        Haberler Güncel ALES başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM ALES/3 başvuru ekranı! Başvuru ücreti ne kadar, ödemeler hangi bankaya yapılıyor?
            SON DAKİKA