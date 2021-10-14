ALES başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM ALES/3 başvuru ekranı! Başvuru ücreti ne kadar, ödemeler hangi bankaya yapılıyor?

ALES başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM ALES/3 başvuru ekranına nasıl ulaşılır? Başvuru ücreti ne kadar, ödemeler hangi bankaya yapılıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Akademik kariyer hedefi olanlar ÖSYM tarafından bu yıl son kez düzenlenecek ALES/3 başvuruları ile ilgili bilgileri yakından araştırır oldu. İşte ayrıntılar...
ALES/3 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2021-ALES/3 için başvuruların internet aracılığıyla bugün saat 23.59'da sona ereceği hatırlatıldı.
ALES/3 sınavı için başvuru yapacak olan adaylar sınav başvuruları internet üzerinden yapacak. ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılabilen başvurular için başvuru kılavuzundan yardım alınabilecek.
2021 ALES/3 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
ALES/3 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
ALES/3 başvuru ücreti 145 TL