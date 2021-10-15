VGM burs başvuru şartları neler? 2021 VGM bursu ne kadar, kaç TL? İşte başvuru ve sonuç tarihi...

VGM burs başvuruları heyecanla bekleniyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü 2021-2022 burs başvuru tarihlerini duyurdu. Tarihlerin belli olmasıyla beraber başvuru şartları, burs miktarı gibi detayları da araştırmaya başladı. Bu yıl VGM burs başvuruları kurumun resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. Burs başvurusunda bulunmak isteyen öğrenciler VGM burs başvuru şartları neler? 2021 VGM bursu ne kadar, kaç TL? VGM ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite burs başvurular ne zaman başlayacak? Sonuçlar ne zaman açıklanır? sorularının yanıtlarını öğrenmek istiyor. İşte VGM bursları hakkında detaylar...
2021-2022 VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ!
İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri için VGM burs başvuru tarihleri: 15 - 30 Ekim 2021
Üniversite öğrencileri ve Yabancı Uyruklu Öğrenciler için VGM burs başvuru tarihler: 1 - 15 Kasım 2021
BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları www.vgm.gov.tr üzerinden alınmaktadır. Hem ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları hem de yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınıyor.
BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
VGM burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Başvuru sonuçları www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.
VGM BURSU NE KADAR, KAÇ TL?
2021-2022 eğitim yılında VGM bursları ilkokul ortaokul ve lise öğrencilerine aylık 100,00 TL olarak yatırılmaktadır. Üniversite öğrencilerine 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrencilere de 600,00 TL olarak ödenmektedir.
VGM BURS ŞARTLARI NELERDİR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim Eğitim Yardımları ve Yükseköğrenim Bursları için alınan başvurular açık kontenjanlarımız nispetinde, aşağıda belirtilen ilgili mevzuata göre öncelikli olarak anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere verilmektedir.