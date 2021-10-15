VGM burs başvuru şartları neler? 2021 VGM bursu ne kadar, kaç TL? İşte başvuru ve sonuç tarihi...

BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları www.vgm.gov.tr üzerinden alınmaktadır. Hem ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları hem de yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınıyor.

VGM BURS BAŞVURUSU İÇİN TIKLA

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Başvuru sonuçları www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.

VGM BURSU NE KADAR, KAÇ TL?

2021-2022 eğitim yılında VGM bursları ilkokul ortaokul ve lise öğrencilerine aylık 100,00 TL olarak yatırılmaktadır. Üniversite öğrencilerine 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrencilere de 600,00 TL olarak ödenmektedir.

VGM BURS ŞARTLARI NELERDİR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim Eğitim Yardımları ve Yükseköğrenim Bursları için alınan başvurular açık kontenjanlarımız nispetinde, aşağıda belirtilen ilgili mevzuata göre öncelikli olarak anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere verilmektedir.