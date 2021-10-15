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    • 16.10.2021 11:27
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    Ortaöğrenim ve yüksek öğrenim VGM burs başvuru ekranı! VGM burs başvurusu nasıl yapılır? VGM burs başvuru şartları...

    VGM burs başvurusu nasıl yapılır? Ortaöğrenim ve yüksek öğrenim VGM burs başvuru ekranına nasıl ulaşılır? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılır oldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü her yıl olduğu gibi 2021-2022 eğitim öğretim yılı için yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine karşılıksız, geri ödemesiz burs vereceğini açıklamasının ardından heyecanla araştırmalar başladı. VGM burs başvuruları bugün itibariyle alınıyor, işte yararlanma şartları ve başvuru ekranı...

    takvim.com.tr
    VGM burs başvurusu nasıl yapılır?

    Sabahın ilk saatlerinden bu yana VGM burs başvurusu nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. 2021-2022 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları 15 Ekim yani bugün itibariyle alınmaya başlandı ve binlerce öğrenci eğitim hayatını ekonomik olarak rahat geçirmek için işlemlerini yapmak istiyor. Peki VGM burs başvurusu için şartlar neler, kimler bu destekten yararlanamaz? İlkokul, ortaokul, lise, üniversite VGM burs başvuru ekranı erişime açıldı mı? Ortaöğrenim ve yüksek öğrenim için VGM burs miktarı ne kadar? İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurularına ilişkin tüm detaylar…

    VGM BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

    2021 yılında VGM burslarında ortaöğrenim başvuruları 15 Ekim'de alınacak. İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerinin burs başvuru işlemleri 30 Ekim'de sona erecek.

    Yükseköğrenim başvuruları ise 1 Kasım tarihinde başlayacak. Üniversite öğrencileri ve Yabancı uyruklu öğrencileri 15 Kasım'a kadar devam edecek.

    2021-2022 VGM BURSU NE KADAR?

    VGM bursu ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerine 100,00 TL, üniversite öğrencilerine aylık 400,00 TL, Türkiye'deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu üniversite öğrencilerine ise 600,00TL olarak verilecektir.

        VGM BURS BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

        VGM burs başvuruları Vakıflar Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden alınmaktadır. Burs başvurusunda bulunmak isteyen ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerin kurumun web sitesinden başvuru işlemlerini yapabilecek.

        VGM İLKÖĞRETİM ORTAÖĞRETİM VE LİSE BAŞVURU EKRANI

        ÖĞRENCİLERE BURSLARI NASIL ÖDENİR?

        Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir dekontları iletmelidirler. Öğrenci adına açılacak hesap öğrenci için uygun bir Vakıfbank Şubesinden açılmalıdır.

        Eğer bulunulan yerde Vakıfbank Şubesi yoksa Ziraat Bankası şubelerinden de hesap açılabilir. Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.

            KİMLER VGM BURSU ALAMAZ?

            a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

            b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

            c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

            ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

            d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

            e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

            f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

            g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

            Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10'u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.
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            Haberler Güncel Ortaöğrenim ve yüksek öğrenim VGM burs başvuru ekranı! VGM burs başvurusu nasıl yapılır? VGM burs başvuru şartları...
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