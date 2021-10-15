Ortaöğrenim ve yüksek öğrenim VGM burs başvuru ekranı! VGM burs başvurusu nasıl yapılır? VGM burs başvuru şartları...

Sabahın ilk saatlerinden bu yana VGM burs başvurusu nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. 2021-2022 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları 15 Ekim yani bugün itibariyle alınmaya başlandı ve binlerce öğrenci eğitim hayatını ekonomik olarak rahat geçirmek için işlemlerini yapmak istiyor. Peki VGM burs başvurusu için şartlar neler, kimler bu destekten yararlanamaz? İlkokul, ortaokul, lise, üniversite VGM burs başvuru ekranı erişime açıldı mı? Ortaöğrenim ve yüksek öğrenim için VGM burs miktarı ne kadar? İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurularına ilişkin tüm detaylar…
VGM BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
2021 yılında VGM burslarında ortaöğrenim başvuruları 15 Ekim'de alınacak. İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerinin burs başvuru işlemleri 30 Ekim'de sona erecek.
Yükseköğrenim başvuruları ise 1 Kasım tarihinde başlayacak. Üniversite öğrencileri ve Yabancı uyruklu öğrencileri 15 Kasım'a kadar devam edecek.
2021-2022 VGM BURSU NE KADAR?
VGM bursu ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerine 100,00 TL, üniversite öğrencilerine aylık 400,00 TL, Türkiye'deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu üniversite öğrencilerine ise 600,00TL olarak verilecektir.