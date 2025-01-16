Veliler dikkat! MEB'den "özel okul" kararı: Kitap ücreti isteyene ceza var!

2024-2025 eğitim öğretim döneminden itibaren sınıflarda okutulan ders kitaplarının Bakanlıkça ücretsiz dağıtılan kitaplar olup olmadığı yönünden denetime tabi tutulan özel okullar, gelecek dönemden itibaren "ders kitabı" için velilerden ücret talep edilip edilmediği yönünden de denetlenecek.

CEZAİ MÜEYYİDE UYGULANABİLECEK

Millî Eğitim Bakanlığı, gelecek eğitim öğretim yılında da talep edilip edilmediğine bakmadan, tüm özel okullara öğrenci sayısı kadar ders kitabını ücretsiz göndermeyi sürdürecek.

Bakanlığın ücretsiz dağıttığı ders kitaplarını kullanmayan ya da "ders kitabı" adı altında velilerden ücret talebinde bulunan özel okullara Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 7. maddesinde yer alan cezai müeyyideler uygulanabilecek.

Bu madde, söz konusu fiilin tekrarı hâlinde brüt asgari ücretin 20 katına kadar idari para cezası ve kurum açma izni ve çalışma ruhsatının iptaline kadar gidebilecek kademeli bir cezai müeyyideyi öngörüyor.

BAKAN TAKVİM'E AÇIKLAMIŞTI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin geçtiğimiz hafta (4 Ocak) Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç'a özel okullarla ilgili açıklamalarda bulunmuş ve velilerin cebini rahatlatacak açıklamalar yapmıştı. Bakan Tekin bu kapsamda Özel okul ücretlerinden sonra kitap fiyatlarına da ayar verileceğini belirtmişti.