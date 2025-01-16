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Veliler dikkat! MEB'den "özel okul" kararı: Kitap ücreti isteyene ceza var!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in TAKVİM'e açıkladığı özel okullarla ilgili karar resmen açıklandı. Buna göre Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan yeni mevzuat doğrultusunda gelecek eğitim öğretim döneminden itibaren özel okullarda çocuğu bulunan veliler, "ders kitabı" adı altında hiçbir ücret ödemeyecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Ocak 2025 , 09:38 Güncelleme Tarihi :16 Ocak 2025 , 09:43
Veliler dikkat! MEB’den özel okul kararı: Kitap ücreti isteyene ceza var!

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    Millî Eğitim Bakanlığınca gelecek eğitim öğretim döneminden itibaren özel okulların "ders kitabı" adı altında hiçbir ücret alamayacağını açıkladı.

    Bakanlık, öğrencilere yönelik eğitim öğretim faaliyetlerinin merkezine, yardımcı kitapları ve başka kaynakları değil, ders kitaplarını koyuyor.

    Bu sebeple devlet okullarında olduğu gibi özel okullarda okutulacak ders kitaplarına ilişkin mevzuatta da bir dizi yeni düzenleme yapıldı.

    ZORUNLULUK GETİRİLMİŞTİ
    Bakanlıkça ilk olarak geçen yıl yapılan yönetmelik düzenlemesiyle 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla tüm özel okullarda Bakanlık onaylı ücretsiz ders kitaplarının okutulması zorunluluğu getirilmişti.

    MEB açıkladı: Özel okullara ders kitabı ücreti ödenmeyecek (Fotoğraf: MEB)MEB açıkladı: Özel okullara ders kitabı ücreti ödenmeyecek (Fotoğraf: MEB)

    Bu düzenlemenin ardından 3 Ocak 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e, konuya ilişkin yeni bir madde daha eklendi.

    DERS KİTABI ADI ALTINDA ÜCRET ALINMAYACAK
    Mevzuata eklenen yeni hüküm doğrultusunda, özel okullar tarafından velilerden "ders kitabı" adı altında herhangi bir ücret alınamayacak.

    Bakanlık denetiminden geçmeyen kitaplar aracılığıyla yanlış öğrenmelerin önüne geçmek hedefleniyor

    Yeni düzenleme, Millî Eğitim Bakanlığı onaylı ders kitaplarının tüm eğitim kademelerinde ücretsiz dağıtılması esasına dayanıyor.

    Mevzuattaki yeniliğin en önemli amacı ise Bakanlık denetiminden geçmeyen kitaplar aracılığıyla yanlış ve uygun olmayan öğrenmelerin önüne geçmek.

    Bu kapsamda, Türkiye'de resmî ve özel okullarda, Bakanlık birimlerince hazırlanarak Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca onaylanan öğretim programı uygulanırken ders kitapları da buna uygun yazılıp yine onaya bağlı okutuluyor. Bu onay sırasında, öğrencilere ulaşan her ders kitabı, Bakanlıkça ciddi bir inceleme sürecinden geçiriliyor.

    Bakan Tekin, merkezî sınav sorularında MEB onaylı ders kitaplarının rehber olacağına vurgu yapmıştı.

    Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, merkezî sınav sorularının hazırlanmasında, Millî Eğitim Bakanlığı öğretim programları ile Bakanlık onaylı ders kitaplarının rehber olarak alındığına vurgu yapan açıklamalar yapmıştı.

    Bakan Tekin'in açıklamaları doğrultusunda, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınav, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve ortak sınavlar gibi merkezî sınavlarda yöneltilecek bütün sorularda Bakanlıkça hazırlanan ders kitaplarının kaynak oluşturması da yeni düzenlemenin amaçları arasında yer alıyor.

    Diğer yandan, çocukları özel okullarda öğrenim gören velilerin farklı ders kitapları için ekonomik yönden zorlanmalarının önüne geçilmesi de hedefler arasında bulunuyor.

    "DERS KİTABI" İÇİN ÜCRET ALINIP ALINMADIĞI DENETLENECEK
    Öte yandan mevzuat gereği "derslerde Bakanlık onaylı ders kitaplarının okutulması" ve "ders kitabı için ücret talep etmeme" konusunda, özel okulların kurucuları, kurucu temsilcileri ve müdürlerinin de çeşitli sorumlulukları bulunuyor.

    2024-2025 eğitim öğretim döneminden itibaren sınıflarda okutulan ders kitaplarının Bakanlıkça ücretsiz dağıtılan kitaplar olup olmadığı yönünden denetime tabi tutulan özel okullar, gelecek dönemden itibaren "ders kitabı" için velilerden ücret talep edilip edilmediği yönünden de denetlenecek.

    CEZAİ MÜEYYİDE UYGULANABİLECEK
    Millî Eğitim Bakanlığı, gelecek eğitim öğretim yılında da talep edilip edilmediğine bakmadan, tüm özel okullara öğrenci sayısı kadar ders kitabını ücretsiz göndermeyi sürdürecek.

    Bakanlığın ücretsiz dağıttığı ders kitaplarını kullanmayan ya da "ders kitabı" adı altında velilerden ücret talebinde bulunan özel okullara Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 7. maddesinde yer alan cezai müeyyideler uygulanabilecek.

    Bu madde, söz konusu fiilin tekrarı hâlinde brüt asgari ücretin 20 katına kadar idari para cezası ve kurum açma izni ve çalışma ruhsatının iptaline kadar gidebilecek kademeli bir cezai müeyyideyi öngörüyor.

    BAKAN TAKVİM'E AÇIKLAMIŞTI
    Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin geçtiğimiz hafta (4 Ocak) Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç'a özel okullarla ilgili açıklamalarda bulunmuş ve velilerin cebini rahatlatacak açıklamalar yapmıştı. Bakan Tekin bu kapsamda Özel okul ücretlerinden sonra kitap fiyatlarına da ayar verileceğini belirtmişti.

    Bakan Tekin Takvime konuştu! Velilerin cebi rahatlayacak: Özel okul ücretleri ve kitap fiyatlarına düzenleme geliyorBakan Tekin Takvime konuştu! Velilerin cebi rahatlayacak: Özel okul ücretleri ve kitap fiyatlarına düzenleme geliyor

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