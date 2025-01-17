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MEB e-Okul takdir teşekkür hesabı nasıl yapılır? Takdir teşekkür puan hesaplama!

2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 17 Ocak Cuma günü sona eriyor. Karne heyecanının yaklaştığı bu günlerde, milyonlarca öğrenci ve veli takdir ve teşekkür belgelerinin hangi puanlarla alındığını merak ediyor.

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Giriş Tarihi :17 Ocak 2025 , 09:05 Güncelleme Tarihi :17 Ocak 2025 , 09:05
MEB e-Okul takdir teşekkür hesabı nasıl yapılır? Takdir teşekkür puan hesaplama!

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    2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 17 Ocak Cuma günü sona eriyor. Karne heyecanı yaşayan milyonlarca öğrenci ve veli, takdir ve teşekkür belgelerinin hangi puanlarla alınacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) belirlediği kriterler doğrultusunda bu belgeleri alabilmek için gerekli puanlar ve hesaplama yöntemi şöyle...

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ PUANLAR

    Ortaokul ve lise düzeyinde takdir ve teşekkür belgesi almanın şartları şunlardır:

    📌 Teşekkür Belgesi: Tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalamasının 70,00 ile 84,99 arasında olması gerekiyor. Ayrıca Türkçe dersinden en az 70,00, diğer derslerin her birinden ise en az 50,00 puan alınması şart.

    📌 Takdir Belgesi: Dönem ağırlıklı puan ortalamasının 85,00 ve üzeri olması gerekiyor.

    Bu belgeler, sınıf rehber öğretmenleri tarafından karne ile birlikte öğrencilere teslim ediliyor. Ancak, özürsüz devamsızlık süresinin 5 günü aşmaması gerekiyor. Aksi halde, başarı puanları ne kadar yüksek olursa olsun, belge alınamıyor.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    DÖNEM SONU NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?

    Her ders için yazılı puanları toplanır ve yazılı sayısına bölünerek dersin not ortalaması bulunur.

    Tüm derslerin not ortalamaları, o dersin haftalık ders saati ile çarpılır. Bu işlem her ders için yapılır.

    Elde edilen sonuçlar toplanır ve toplam ders saati sayısına bölünerek dönem ortalaması hesaplanır.

    Örnek Hesaplama:

    📍 Matematik (5 saat): 85 x 5 = 425

    📍 Türkçe (4 saat): 90 x 4 = 360

    📍 Fen Bilimleri (3 saat): 80 x 3 = 240

    📍 Tarih (2 saat): 70 x 2 = 140

    -Toplam: 425 + 360 + 240 + 140 = 1165
    -Toplam ders saati: 5 + 4 + 3 + 2 = 14
    -Ortalama: 1165 ÷ 14 = 83,21
    -Bu ortalamaya göre öğrenci teşekkür belgesi alır.

    LİSELER İÇİN TAKDİR VE TEŞEKKÜR HESAPLAMA YÖNTEMİ

    Lise öğrencileri için ödül kriterleri şu şekildedir:

    -Teşekkür Belgesi: 70,00 - 84,99 arası ortalama.

    -Takdir Belgesi: 85,00 ve üzeri ortalama.

    Özürsüz devamsızlık süresi 5 günü aşmamalı ve tüm derslerden geçer not alınmalıdır.

    E-OKUL SİSTEMİ ÜZERİNDEN KARNE NOTLARINA ULAŞIM

    Öğrenciler e-Okul sistemine, T.C. kimlik numarası ve okul numarasıyla giriş yapabilir. Yıl sonu notlarını görüntülemek için sistemin "yıl sonu notları" bölümüne bakmak yeterlidir.

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