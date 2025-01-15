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5 gün devamsızlık yapan belge alır mı 2025? Lisede 5 gün devamsızlıkla belge alınamaz mı?

Milli Eğitim Bakanlığı 2018 yılında yaptığı düzenlemeyle Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ndeki ödül bölümünü güncelleyerek devamsızlık ve başarı belgeleriyle ilgili yeni bir kriter belirlemişti. 5 gün devamsızlık yapan öğrencilerin, takdir veya teşekkür belgesi alıp alamayacağı ise eğitim dünyasında merak konusu oldu. Peki 5 gün devamsızlık yapan öğrencilere belge verilip verilmiyor? İşte merak edilen açıklamalar.

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Giriş Tarihi :15 Ocak 2025 , 12:36 Güncelleme Tarihi :15 Ocak 2025 , 12:36
5 gün devamsızlık yapan belge alır mı 2025? Lisede 5 gün devamsızlıkla belge alınamaz mı?

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    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenlemeye göre başarı puanlarına bakılmaksızın 5 gün devamsızlık yapan öğrencilere takdir veya teşekkür belgesi verilmeyecek. Bu değişiklik Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yer alan hükümlerle öğrenci devamsızlıklarının önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    5 Gün Devamsızlıkla Belge Alamama Durumu

    Yeni düzenleme, hem ortaokul hem de lise öğrencileri için geçerli olacak. Öğrenciler, okula devam etmedikleri her 5 gün için belge almaktan mahrum kalacaklar. Ancak, bu kural bazı özel durumlar için geçerli olmayacak. Özürlü devamsızlık durumunda, hastalık veya diğer özel koşullar nedeniyle öğrencilerin devamsızlık hakları daha geniş tutulmuş olacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Özel Durumlar: Hastalık ve Eğitim İhtiyacı Olan Öğrenciler

    Devamsızlık kuralı, üniversite hastanelerinde tedavi gören ve sürekli tedavi gerektiren hastalıkları bulunan öğrenciler için esnetilecek. Aynı şekilde, özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ile özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrenciler de belirli şartlar altında 5 günü aşan devamsızlık yapabilirler. Bu öğrencilerin devamsızlık süresi, toplamda 60 günle sınırlı olacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Eğitim Hakkı Bulunan Öğrenciler İçin Devamsızlık Süresi

    Öğrencilerin eğitim haklarını kaybetmemesi için devamsızlık süresi sınırlandırılmıştır. Öğrenciler, devamsızlık nedeniyle başarısız sayıldıklarında, bir sonraki yıl eğitimine devam edebilmek için okula kaydedilecekler. Ancak, öğrenim hakkı bulunmayan öğrenciler için alternatif eğitim yolları sunulacak. Bu öğrenciler, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi gibi kurumlara yönlendirilerek eğitimlerini sürdürebilecekler.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Mesleki Eğitim Merkezlerinde Devamsızlık Durumu

    Mesleki eğitim merkezi öğrencileri için de devamsızlık süreleri belirlenmiş durumda. Teorik derslerde özürlü ve özürsüz devamsızlık süreleri, ders yılı içinde devam edilmesi gereken sürenin altıda biri kadar olabiliyor. Ancak, işletmede yapılan mesleki eğitimde devamsızlık süresi, 3308 sayılı Kanun'a göre düzenleniyor.

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