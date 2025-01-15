5 gün devamsızlık yapan belge alır mı 2025? Lisede 5 gün devamsızlıkla belge alınamaz mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenlemeye göre başarı puanlarına bakılmaksızın 5 gün devamsızlık yapan öğrencilere takdir veya teşekkür belgesi verilmeyecek. Bu değişiklik Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yer alan hükümlerle öğrenci devamsızlıklarının önemini bir kez daha ortaya koyuyor.
(Takvim Foto Arşiv)
5 Gün Devamsızlıkla Belge Alamama Durumu
Yeni düzenleme, hem ortaokul hem de lise öğrencileri için geçerli olacak. Öğrenciler, okula devam etmedikleri her 5 gün için belge almaktan mahrum kalacaklar. Ancak, bu kural bazı özel durumlar için geçerli olmayacak. Özürlü devamsızlık durumunda, hastalık veya diğer özel koşullar nedeniyle öğrencilerin devamsızlık hakları daha geniş tutulmuş olacak.
(Takvim Foto Arşiv)
Özel Durumlar: Hastalık ve Eğitim İhtiyacı Olan Öğrenciler
Devamsızlık kuralı, üniversite hastanelerinde tedavi gören ve sürekli tedavi gerektiren hastalıkları bulunan öğrenciler için esnetilecek. Aynı şekilde, özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ile özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrenciler de belirli şartlar altında 5 günü aşan devamsızlık yapabilirler. Bu öğrencilerin devamsızlık süresi, toplamda 60 günle sınırlı olacak.