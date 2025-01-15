5 gün devamsızlık yapan belge alır mı 2025? Lisede 5 gün devamsızlıkla belge alınamaz mı?

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenlemeye göre başarı puanlarına bakılmaksızın 5 gün devamsızlık yapan öğrencilere takdir veya teşekkür belgesi verilmeyecek. Bu değişiklik Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yer alan hükümlerle öğrenci devamsızlıklarının önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

(Takvim Foto Arşiv) 5 Gün Devamsızlıkla Belge Alamama Durumu Yeni düzenleme, hem ortaokul hem de lise öğrencileri için geçerli olacak. Öğrenciler, okula devam etmedikleri her 5 gün için belge almaktan mahrum kalacaklar. Ancak, bu kural bazı özel durumlar için geçerli olmayacak. Özürlü devamsızlık durumunda, hastalık veya diğer özel koşullar nedeniyle öğrencilerin devamsızlık hakları daha geniş tutulmuş olacak.