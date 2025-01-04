Bakan Tekin Takvim’e konuştu! Velilerin cebi rahatlayacak: Özel okul ücretleri ve kitap fiyatlarına düzenleme geliyor

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Özel okul ücretlerinden sonra kitap fiyatlarına da zam sınırı gelecek. Okullar kitap faturasını kafasına göre artıramayacak. İşte bu konuda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TAKVİM Gazetesi Köşe Yazarı Bülent Erandaç'la önemli bilgiler paylaştı.

Bakan Tekin Takvim'e konuştu! Özel okul ücretlerinden kitap fiyatlarına kadar velilerin cebini rahatlatacak adımlar atılacak (AA) İşte Tekin'in açıklamaları: "Özel okullar kendi kitaplarını öğrencilere verebilecek. Bunda sorun yok. Fakat bu kitapları sisteme girmeleri gerekecek. Kitap fiyatlarına gelince... Mesela diyelim ki okul bu sene 20 bin liraya kitap sattı.