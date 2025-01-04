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Bakan Tekin Takvim'e konuştu! Velilerin cebi rahatlayacak: Özel okul ücretleri ve kitap fiyatlarına düzenleme geliyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel okullara neşter attı. TAKVİM Gazetesi Köşe Yazarı Bülent Erandaç ile bir araya gelen Bakan Tekin önemli bilgiler paylaştı. Velilerin cebini rahatlatacak açıklamalar yaptı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Ocak 2025
Bakan Tekin Takvim’e konuştu! Velilerin cebi rahatlayacak: Özel okul ücretleri ve kitap fiyatlarına düzenleme geliyor

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    Özel okul ücretlerinden sonra kitap fiyatlarına da zam sınırı gelecek. Okullar kitap faturasını kafasına göre artıramayacak. İşte bu konuda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TAKVİM Gazetesi Köşe Yazarı Bülent Erandaç'la önemli bilgiler paylaştı.

    Bakan Tekin Takvim'e konuştu! Özel okul ücretlerinden kitap fiyatlarına kadar velilerin cebini rahatlatacak adımlar atılacak (AA)Bakan Tekin Takvim'e konuştu! Özel okul ücretlerinden kitap fiyatlarına kadar velilerin cebini rahatlatacak adımlar atılacak (AA)

    İşte Tekin'in açıklamaları:

    "Özel okullar kendi kitaplarını öğrencilere verebilecek. Bunda sorun yok. Fakat bu kitapları sisteme girmeleri gerekecek. Kitap fiyatlarına gelince... Mesela diyelim ki okul bu sene 20 bin liraya kitap sattı.

    Bakan Tekin Takvim'e konuştu! Özel okul ücretlerinden kitap fiyatlarına kadar velilerin cebini rahatlatacak adımlar atılacak (AA)Bakan Tekin Takvim'e konuştu! Özel okul ücretlerinden kitap fiyatlarına kadar velilerin cebini rahatlatacak adımlar atılacak (AA)

    Onu sisteme girmesini istiyoruz. Fakat bazı okullar, havale, EFT ya da benzeri yollarla ücret alıyor. Bunlar suç. Biz şunu denetliyoruz. Bu sene 20 bin liraya kitap satmışlar.

    Bakan Tekin Takvim'e konuştu! Özel okul ücretlerinden kitap fiyatlarına kadar velilerin cebini rahatlatacak adımlar atılacak (AA)Bakan Tekin Takvim'e konuştu! Özel okul ücretlerinden kitap fiyatlarına kadar velilerin cebini rahatlatacak adımlar atılacak (AA)

    2025 yılında, enflasyon artı yüzde beş; bu fiyatın üstüne çıkılmayacak. Bu oranın üstüne çıkanları fahiş fiyat olarak kabul ediyoruz. 2024 yılında yaklaşık 400 civarında okul, yüzde 300'ün üzerinde zam yapmış, onlara hemen gerekli cezaları verdik."

    Bakan Tekin Takvim'e konuştu! Özel okul ücretlerinden kitap fiyatlarına kadar velilerin cebini rahatlatacak adımlar atılacak (Takvim Gazetesi)Bakan Tekin Takvim'e konuştu! Özel okul ücretlerinden kitap fiyatlarına kadar velilerin cebini rahatlatacak adımlar atılacak (Takvim Gazetesi)

    ÖZEL OKULA YÜZDE 54.8 ZAM
    Milli Eğitim Bakanlığı'nın Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'ndeki formüle göre özel okullar gelecek yıl en fazla yüzde 54,8 oranında zam yapabilecek. Kıyafet ve etüt gibi hizmetlerin zam oranı ise en fazla yüzde 49,8 olacak.

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