Bakan Tekin Takvim’e konuştu! Velilerin cebi rahatlayacak: Özel okul ücretleri ve kitap fiyatlarına düzenleme geliyor

Özel okul ücretlerinden sonra kitap fiyatlarına da zam sınırı gelecek. Okullar kitap faturasını kafasına göre artıramayacak. İşte bu konuda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TAKVİM Gazetesi Köşe Yazarı Bülent Erandaç'la önemli bilgiler paylaştı.
Özel okul ücretlerinden sonra kitap fiyatlarına da zam sınırı gelecek. Okullar kitap faturasını kafasına göre artıramayacak. İşte bu konuda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TAKVİM Gazetesi Köşe Yazarı Bülent Erandaç'la önemli bilgiler paylaştı.
İşte Tekin'in açıklamaları:
"Özel okullar kendi kitaplarını öğrencilere verebilecek. Bunda sorun yok. Fakat bu kitapları sisteme girmeleri gerekecek. Kitap fiyatlarına gelince... Mesela diyelim ki okul bu sene 20 bin liraya kitap sattı.
Onu sisteme girmesini istiyoruz. Fakat bazı okullar, havale, EFT ya da benzeri yollarla ücret alıyor. Bunlar suç. Biz şunu denetliyoruz. Bu sene 20 bin liraya kitap satmışlar.
2025 yılında, enflasyon artı yüzde beş; bu fiyatın üstüne çıkılmayacak. Bu oranın üstüne çıkanları fahiş fiyat olarak kabul ediyoruz. 2024 yılında yaklaşık 400 civarında okul, yüzde 300'ün üzerinde zam yapmış, onlara hemen gerekli cezaları verdik."
ÖZEL OKULA YÜZDE 54.8 ZAM
Milli Eğitim Bakanlığı'nın Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'ndeki formüle göre özel okullar gelecek yıl en fazla yüzde 54,8 oranında zam yapabilecek. Kıyafet ve etüt gibi hizmetlerin zam oranı ise en fazla yüzde 49,8 olacak.