Her şey nasıl yazılır? TDK’ye göre “herşey” doğru yazılışı nedir?

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Türkçede kelimelerin dil bilgisine göre yazılışları önemlidir. Birçok kişinin günlük hayatta sıkça kullandığı her şey kelimesi bunlardan biridir. Her şey ifadesinin doğru yazımı konusunda çoğu zaman karışıklık yaşanır. Peki TDK'ye göre "herşey" doğru yazılışı nasıl olmalı? İşte bilinmesi gerekenler…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv) HER ŞEY NASIL YAZILIR? Konuşma sırasında kelimeler doğru telaffuz edilse de, yazım aşamasında hatalar yapılabiliyor. Özellikle "her şey" kelimesi, en sık yanlış yazılan kelimeler arasında yer alıyor. ✔ Doğru yazılışı: Her şey ✖ Yanlış yazılışı: Herşey