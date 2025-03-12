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Her şey nasıl yazılır? TDK’ye göre “herşey” doğru yazılışı nedir?

Dil bilgisi kurallarına göre, her şey kelimesinin doğru yazılışına dikkat edilmelidir. Her şey ifadesinin yazımı, sıkça merak edilen ve hatalı yazılanlar arasındadır. Peki "herşey" nasıl yazılır? İşte TDK’ye göre “her şey” kelimesinin doğru yazılışı…

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Giriş Tarihi :12 Mart 2025 , 15:42 Güncelleme Tarihi :12 Mart 2025 , 15:42
Her şey nasıl yazılır? TDK’ye göre herşey doğru yazılışı nedir?

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Türkçede kelimelerin dil bilgisine göre yazılışları önemlidir. Birçok kişinin günlük hayatta sıkça kullandığı her şey kelimesi bunlardan biridir. Her şey ifadesinin doğru yazımı konusunda çoğu zaman karışıklık yaşanır. Peki TDK'ye göre "herşey" doğru yazılışı nasıl olmalı? İşte bilinmesi gerekenler…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

HER ŞEY NASIL YAZILIR?

Konuşma sırasında kelimeler doğru telaffuz edilse de, yazım aşamasında hatalar yapılabiliyor. Özellikle "her şey" kelimesi, en sık yanlış yazılan kelimeler arasında yer alıyor.

✔ Doğru yazılışı: Her şey

✖ Yanlış yazılışı: Herşey

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

TDK'YE GÖRE "HERŞEY" DOĞRU YAZILIŞI NEDİR?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre bu kelimenin doğru yazımı "her şey" şeklindedir. Ancak bazı kişiler yanlışlıkla "herşey" şeklinde yazabiliyor. Yazım yanlışları, metnin akıcılığını ve anlaşılırlığını olumsuz etkileyerek yazının kalitesini düşürebilir. Bu nedenle, yazım kurallarına dikkat edilmesi önemlidir.