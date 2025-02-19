Üniversiteler yarın tatil mi? Gözler rektörlük açıklamalarında! İstanbul Üniversitesi duyurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, İstanbul'da yoğun kar yağışının etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Şehir genelinde trafik yoğunluğu ve buzlanma riski nedeniyle üniversite öğrencileri ve akademisyenler eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Konuyla ilgili resmi duyurular rektörlükler tarafından yapılıyor.
Fotoğraflar: AA
İSTANBUL'DA ÜNİVERSİTELER YARIN TATİL OLACAK MI?
Bugün itibariyle İstanbul genelinde etkili olan kar yağışının yarın da devam edeceği tahmin ediliyor. Bu sebeple üniversite öğrencileri ve akademisyenler, okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Ancak üniversitelerle ilgili tatil kararları her üniversitenin rektörlüğü tarafından ayrı ayrı verildiği için, tüm üniversitelerin tek bir karar doğrultusunda tatil edilmesi söz konusu değildir.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDEN TATİL AÇIKLAMASI GELDİ
Bu kapsamda, İstanbul Üniversitesi rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, üniversitede 20 Şubat 2025 Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildi.
İstanbul Üniversitesi'nin duyurusunda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre bu akşam ve yarın İstanbul genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir. Bu nedenle 20 Şubat 2025 Perşembe günü üniversitemizdeki eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadeleri yer aldı.
Fotoğraf: İstanbul Üniversitesi
DİĞER ÜNİVERSİTELERDE SON DURUM NE?
Diğer devlet ve vakıf üniversiteleri henüz resmi bir açıklama yapmadı. İstanbul'daki diğer üniversitelerde eğitimin devam edip etmeyeceği, ilgili rektörlüklerden gelecek duyurulara bağlı olarak belli olacak. Üniversite öğrecilerinin okullarının resmi internet sitelerini ve duyurularını takip etmesi tavsiye edilir. Güncellemeler geldikçe haberimizi yenilemeye devam edeceğiz..