Üniversiteler yarın tatil mi? Gözler rektörlük açıklamalarında! İstanbul Üniversitesi duyurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, İstanbul'da yoğun kar yağışının etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Şehir genelinde trafik yoğunluğu ve buzlanma riski nedeniyle üniversite öğrencileri ve akademisyenler eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Konuyla ilgili resmi duyurular rektörlükler tarafından yapılıyor.

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İSTANBUL'DA ÜNİVERSİTELER YARIN TATİL OLACAK MI?

Bugün itibariyle İstanbul genelinde etkili olan kar yağışının yarın da devam edeceği tahmin ediliyor. Bu sebeple üniversite öğrencileri ve akademisyenler, okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Ancak üniversitelerle ilgili tatil kararları her üniversitenin rektörlüğü tarafından ayrı ayrı verildiği için, tüm üniversitelerin tek bir karar doğrultusunda tatil edilmesi söz konusu değildir.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDEN TATİL AÇIKLAMASI GELDİ

Bu kapsamda, İstanbul Üniversitesi rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, üniversitede 20 Şubat 2025 Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildi.