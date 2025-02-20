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20 Şubat Perşembe kar tatili olan iller! Bugün okullar tatil mi? Valilikler duyurdu

Türkiye genelinde etkili olması beklenen kar yağışı sonrası öğrenciler ve veliler 20 Şubat Perşembe tatil olan iller listesini araştırıyor. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok şehirde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle valiliklerden açıklamalar gelmeye başladı.

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Giriş Tarihi :20 Şubat 2025 , 08:18 Güncelleme Tarihi :20 Şubat 2025 , 08:27
20 Şubat Perşembe kar tatili olan iller! Bugün okullar tatil mi? Valilikler duyurdu

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    Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle birçok ilde okullar tatil edildi. Özellikle Orta Karadeniz ve İç Anadolu bölgesinde yoğun kar yağışı beklenirken, valilikler tarafından yapılan duyurulara göre bazı şehirlerde eğitime ara verildi.

    Ankara Valisi Vasip Şahin'in paylaşımı (Ekran görüntüsü)Ankara Valisi Vasip Şahin'in paylaşımı (Ekran görüntüsü)


    ANKARA'DA OKULLAR TATİL EDİLMEDİ

    Ankara Valisi Vasip Şahin ise sosyal medyadan açıklama yaparak eğitime ara verilmediğini bildirdi. Şahin, "İlimizde an itibarıyla kar yağışı azalmış olup; meteorolojik tahminlere göre saat 24.00 itibarıyla yağışın durması beklenmektedir. Bu nedenlerle Valiliğimizce yapılan değerlendirme sonucunda eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır. Servisler başta olmak üzere araç sürücülerimizin dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyoruz." dedi.

    İstanbul Valisi Davut Gül tarafından yapılan duyuru ( Fotoğraf: X )İstanbul Valisi Davut Gül tarafından yapılan duyuru ( Fotoğraf: X )

    20 ŞUBAT KAR TATİLİ OLAN İLLER LİSTESİ

    ❄️KASTAMONU

    Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi ile İnebolu ilçesinde taşımalı eğitime yarın ara verildi.

    Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışının ardından buzlanma oluştuğu belirtildi.

    Açıklamada, bu nedenle kent merkezinde taşımalı eğitime 20 Şubat Perşembe günü ara verildiği ifade edildi.

    İnebolu Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise taşımalı ve köy okullarındaki eğitime yarın bir gün ara verildiği bildirildi.

    ❄️BİLECİK VE BAZI İLÇELERİNDE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

    Bilecik merkez ile Pazaryeri ve Bozüyük ilçelerinde kar yağışı ve yoğun buzlanma riski nedeniyle eğitime, Osmaneli ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

    Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada, merkez ile Pazaryeri ve Bozüyük ilçelerinin tamamında yoğun kar yağışı ve aşırı buzlanma riski dolayısıyla 20 Şubat Perşembe günü eğitime ara verildiği belirtildi.

    Açıklamada, Osmaneli ilçesindeki Ağlan, Adliye, Hisarcık, Sarıyazı, Boyunkaya, Oğulpaşa, Avdan, Çiftlik, Belenalan ve Orhaniye köylerinde ise taşımalı eğitime aynı gün için ara verildiği ifade edildi.

    Kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu olan kadın personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

    ❄️BURSA'DA TAŞIMALI EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

    İnegöl Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 20 Şubat Perşembe günü "taşımalı eğitim gören öğrenciler" için eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.

    ❄️SAMSUN'UN BAZI İLÇELERİNDE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

    Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildi.

    İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Ladik ve Asarcık ilçelerindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime yarın ara verildiği belirtildi.

    Yakakent, Salıpazarı, Ayvacık, Çarşamba, Canik, Tekkeköy, 19 Mayıs ile Alaçam ilçelerinde de taşımalı eğitim olan bazı okullarda yarın eğitim yapılmayacağı aktarılan açıklamada, bu okulların listesine "https://samsun.meb.gov.tr"adresinden ulaşılabileceği kaydedildi.

    ❄️ÇORUM'UN 2 İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ

    Çorum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Mecitözü ilçesindeki tüm okullarda, Alaca ilçesinde de taşımalı eğitime yarın için ara verildi.

    Mecitözü Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ilçedeki resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitim öğretime 20 Şubat Perşembe günü ara verildiği bildirildi.

    Açıklamada, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden kadın personel, malul, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi.

    Alaca Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçedeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ilçede taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime 20 Şubat Perşembe günü ara verildiği ifade edildi.

    ❄️SİNOP'UN BAZI İLÇELERİNDE TAŞIMALI EĞİTİME BUGÜN ARA VERİLDİ

    Sinop'ta, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde taşımalı eğitime bugün için ara verildi.

    Boyabat, Gerze, Dikmen, Erfelek, Ayancık ve Türkeli kaymakamlıklarının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

    Bu ilçelerde, muhtemel olumsuzluklara karşı 20 Şubat Perşembe günü eğitim öğretime ara verildiği ifade edildi.

    ❄️RİZE'DE KAR YAĞIŞI NEDENİYLE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

    Rize'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

    Valilikten yapılan yazılı açıklamada, devam eden yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yarın il genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.

    Açıklamada, ayrıca, kamuda çalışan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve hamile personellerin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

    Vali İhsan Selim Baydaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrencilerim değerli gençler, bu vakti ailelerinizle birlikte dinleneceğiniz, kar huzurunu kitap ve çay eşliğinde yakalayacağınız bir fırsata dönüştürün." ifadesini kullandı.

    ❄️ELAZIĞ'DA KAR NEDENİYLE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

    Elazığ'da kar nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde eğitime bugün ara verildi.

    Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "20 Şubat Perşembe günü ilimizde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek buzlanma nedeniyle vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okul ve kurumlarda eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır."

    ❄️ERZURUM'DA 5 İLÇEDE DAHA EĞİTİME ARA VERİLDİ

    Erzurum'un Çat, Karayazı, Aşkale, Hınıs ve Narman ilçelerinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

    Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarda ilçelerde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

    Açıklamalarda 20 Şubat'ta Çat, Karayazı, Aşkale, Hınıs ve Narman ilçelerindeki okullarda eğitime ara verildiği ifade edildi.

    Ayrıca Çat, Karayazı ve Hınıs'ta hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.

    Önceki açıklamalarda Aziziye, Palandöken, Yakutiye, İspir, Tortum ve Tekman ilçelerinde bugün eğitime ara verildiği duyurulmuştu.

    ❄️ESKİŞEHİR

    Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

    Mihalıççık Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

    "İlçemizde yaşanan yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararı ile 20 Şubat 2025 Perşembe günü tam gün, tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrencilerimiz ve tüm okullarımız için eğitime 1 gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir."

    ❄️ İSTANBUL

    İstanbul Valisi Davut Gül, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 20 Şubat 2025'te tüm okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.

    🚨 Kamu Çalışanlarına İdari İzin
    🔹 Engelli personel
    🔹 8 yaş altı çocuğu olan kadın çalışanlar
    🔹 Hamile personel
    Bu gruplar idari izinli sayılacak.

    ⚠️ Vali Gül'den Uyarı:
    🚗 Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın.
    🌨️ Tedbirli olun.


    KOCAELİ

    📍 Sebep: Kar yağışı ve buzlanma
    📅 Tarih: 20 Şubat 2025
    🏫 Eğitime Ara Verilen Yerler: Kocaeli genelindeki tüm resmi ve özel okullar, rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları
    👩‍💼 İdari İzin: Hamile, engelli, kronik hastalığı olan kamu çalışanları ile anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın çalışanlar
    🚗 Ek Bilgi: Kış lastiği olmayan araçların trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek

    ORDU

    📍 Sebep: Kar yağışı, don ve buzlanma
    📅 Tarih: 20 Şubat 2025
    🏫 Eğitime Ara Verilen Yerler:
    ✔️ Tamamen Tatil Edilen İlçeler: Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey
    ✔️ Kısmen Tatil Edilen İlçeler: Akkuş, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe, Ünye
    👩‍💼 İdari İzin: Tatil olan okullardaki engelli ve hamile kamu çalışanları

    SİİRT

    📍 Sebep: Kar yağışı ve buzlanma
    📅 Tarih: 20 Şubat 2025
    🏫 Eğitime Ara Verilen Yerler: Baykan, Pervari, Şirvan ilçelerinde taşımalı eğitim

    KIRKLARELİ (VİZE İLÇESİ)

    📍 Sebep: Yoğun kar yağışı ve buzlanma
    📅 Tarih: 20 Şubat 2025
    🏫 Eğitime Ara Verilen Yerler: Vize ilçesindeki tüm okullar
    👩‍💼 İdari İzin: Hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli

    MUŞ

    📍 Sebep: Kar yağışı ve tipi
    🚧 Ek Bilgi: Muş-Kulp-Diyarbakır kara yolunun 23-50. kilometreleri ulaşıma kapandı

    BİNGÖL

    📍 Sebep: Kar yağışı
    🚧 Ek Bilgi: Bingöl-Erzurum kara yolu TIR trafiğine açıldı, ancak 13 köy yolunda çalışmalar devam ediyor.

    GÜMÜŞHANE

    📍 Sebep: Kar yağışı ve buzlanma riski
    📅 Tarih: 20 Şubat 2025
    🏫 Eğitime Ara Verilen Yerler: Gümüşhane genelindeki tüm okullar (resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları, okul öncesi eğitim kurumları, resmi ve özel kreşler)
    👩‍💼 İdari İzin: Hamile, engelli, malul ve ağır kronik hastalığı bulunan kamu çalışanları ile çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre çalışanlar hariç, amirleri tarafından değerlendirilecek)

    HAKKARİ

    📍 Sebep: Kar yağışı, çığ, heyelan, don ve buzlanma riski
    📅 Tarih: 20 Şubat 2025
    🏫 Eğitime Ara Verilen Yerler: Hakkari ve tüm ilçelerindeki resmi anaokulları, resmi ve özel ilkokul, ortaokul, ortaöğretim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri
    🏫 Eğitime Devam Eden Yerler: Yüksek öğretim kurumları, özel kreş ve anaokulları, halk eğitimi merkezleri kursları, rehberlik ve araştırma merkezleri
    👩‍💼 İdari İzin:

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    ERZİNCAN (REFAHİYE İLÇESİ)

    📍 Sebep: Kar yağışı ve buzlanma
    📅 Tarih: 20 Şubat 2025
    🏫 Eğitime Ara Verilen Yerler: Refahiye ilçesindeki tüm okullar
    👩‍💼 İdari İzin: Engelli ve hamile kamu çalışanları

    BAYBURT

    📍 Sebep: Kar yağışı ve buzlanma
    📅 Tarih: 20 Şubat 2025
    🏫 Eğitime Ara Verilen Yerler: Bayburt genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları
    👩‍💼 İdari İzin: Engelli ve hamile kamu çalışanları

    GİRESUN

    📍 Sebep: Kar yağışı ve buzlanma
    📅 Tarih: 20 Şubat 2025
    🏫 Eğitime Ara Verilen Yerler: Giresun genelindeki tüm okullar
    👩‍💼 İdari İzin: Engelli ve hamile kamu çalışanları

    YOZGAT

    📍 Sebep: Kuvvetli buzlanma ve don riski
    📅 Tarih: 20 Şubat 2025
    🏫 Eğitime Ara Verilen Yerler: Yozgat il merkezindeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, Kur'an kursları, kamu kurumlarının kendi personellerine hizmet veren kreşler
    👩‍💼 İdari İzin: Hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileri ile tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan anneler
    📌 Ek Bilgi: İlçelerde yağış durumuna göre münferit olarak tatil edilecek

    AĞRI

    📍 Sebep: Yoğun kar yağışı ve buzlanma
    📅 Tarih: 20 Şubat 2025
    🏫 Eğitime Ara Verilen Yerler: Ağrı genelindeki tüm okullar, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezleri
    👩‍💼 İdari İzin: Hamile ve engelli kamu çalışanları, çocuğu kreş ve anaokuluna giden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel
    ⚠️ Ek Bilgi: Yetkililer, vatandaşların ve çalışanların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını tavsiye etti.

    ERZİNCAN

    📍 Sebep: Kar yağışı ve olumsuz hava şartları
    📅 Tarih: 20 Şubat 2025
    🏫 Eğitime Ara Verilen Yerler: Erzincan genelindeki tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları
    👩‍💼 İdari İzin: Hamile ve engelli kamu çalışanları, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler, engelli çocuğu olan anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel
    ⚠️ Ek Bilgi: Yetkililer, vatandaşların dışarı çıkmamalarını ve hava şartlarına karşı tedbirli olmalarını tavsiye etti.

    KARS VE ARDAHAN

    📍 Sebep: Kar yağışı ve buzlanma tehlikesi
    📅 Tarih: 20 Şubat 2025
    🏫 Eğitime Ara Verilen Yerler:
    ✔️ Kars genelindeki tüm okullar
    ✔️ Ardahan genelindeki tüm okullar (Posof ilçesi hariç)
    👩‍💼 İdari İzin: Hamile ve engelli kamu çalışanları ile anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personel

    TOKAT (REŞADİYE İLÇESİ)

    📍 Sebep: Kar yağışı ve buzlanma
    📅 Tarih: 20 Şubat 2025
    🏫 Eğitime Ara Verilen Yerler: Reşadiye ilçesinde taşımalı eğitim

    BİTLİS

    📍 Sebep: Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski
    📅 Tarih: 20 Şubat 2025
    🏫 Eğitime Ara Verilen Yerler: Bitlis genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları
    👩‍💼 İdari İzin: Engelli ve hamile kamu çalışanları

    TRABZON

    📍 Sebep: Olumsuz hava koşulları
    📅 Tarih: 20-21 Şubat 2025 (2 gün)
    🏫 Eğitime Ara Verilen Yerler: Trabzon genelindeki tüm eğitim kurumları
    👩‍💼 İdari İzin: Engelli kamu çalışanları, 8 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve hamile personel

    ARTVİN (ŞAVŞAT İLÇESİ)

    📍 Sebep: Kar yağışı ve buzlanma riski
    📅 Tarih: 20 Şubat 2025
    🏫 Eğitime Ara Verilen Yerler: Şavşat ilçesindeki tüm okullar
    👩‍💼 İdari İzin: Engelli ve hamile kamu çalışanları

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    ÇANAKKALE

    📍 Sebep: Kar yağışı ve buzlanma riski
    📅 Tarih: 20 Şubat 2025
    🏫 Eğitime Ara Verilen Yerler:
    ✔️ Biga ve Yenice ilçeleri ile Çan ilçesine bağlı Terzialan beldesi ve köylerinde taşımalı eğitim
    📌 Eğitime Devam Edilen Yerler: Diğer öğrenciler için eğitim öğretim devam edecek

    BİNGÖL

    📍 Sebep: Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları
    📅 Tarih: 20 Şubat 2025
    🏫 Eğitime Ara Verilen Yerler:
    ✔️ Tamamen Tatil Edilen Yerler: Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçeleri ile Sancak beldesi ve Sudüğünü köyü
    ✔️ Kısmen Tatil Edilen Yerler: İl merkezi ile Genç ve Solhan ilçelerinde taşımalı eğitim
    👩‍💼 İdari İzin: Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçeleri ile Sancak beldesi ve Sudüğünü köyünde kamuda çalışan engelli ve hamile personel

    YALOVA

    📍 Sebep: Yoğun kar yağışı ve aşırı buzlanma riski
    📅 Tarih: 20 Şubat 2025
    🏫 Eğitime Ara Verilen Yerler: Merkez, Termal, Çiftlikköy ve Altınova ilçelerinde taşımalı eğitim
    👩‍💼 İdari İzin: Engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları

    ANKARA VE İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı hava tahmin raporlarına göre Marmara, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde kar yağışı etkili olacak. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle öğrenciler ve veliler, özellikle büyükşehirlerde eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ediliyordu.

    İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre ilimiz genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir. Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

    İSTANBUL'DA 6 GÜN BOYUNCA ETKİLİ OLACAK

    İstanbul'da karla karışık yağmurun etkili olması, akşam saatlerinden itibaren ise yağışların kara dönüşmesi bekleniyor. İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşullarına bağlı olarak okulların tatil edilmesi konusunda henüz bir açıklama yapmadı. Ancak AKOM'dan yapılan değerlendirmeye göre kent genelinde kuvvetli kar yağışının 6 gün boyunca etkili olacağı bildirildi.

    Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de İstanbul'da beklenen kar yağışına ilişkin açıklamalarda bulunarak vatandaşları uyardı. Şen, özellikle Cuma ve Cumartesi günlerine dikkat çekerek "Dışarı çıkmasanız iyi olur; evinizde oturun." ifadesini kullandı. Ayrıca, okul servislerinin güvenliği açısından uygun olmayan şartların oluşabileceğini belirtti.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    ANKARA'DA KAR TATİLİ AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

    Meteoroloji tahminlerine göre 19 Şubat Çarşamba günü Ankara'da kar yağışı etkili olacak. Şehirde buzlanma ve don olaylarına karşı uyarılar yapılırken, Ankara Valiliği tarafından henüz bir tatil açıklaması yapılmadı.

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