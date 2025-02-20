20 Şubat Perşembe kar tatili olan iller! Bugün okullar tatil mi? Valilikler duyurdu

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle birçok ilde okullar tatil edildi. Özellikle Orta Karadeniz ve İç Anadolu bölgesinde yoğun kar yağışı beklenirken, valilikler tarafından yapılan duyurulara göre bazı şehirlerde eğitime ara verildi.

Ankara Valisi Vasip Şahin'in paylaşımı (Ekran görüntüsü) ANKARA'DA OKULLAR TATİL EDİLMEDİ Ankara Valisi Vasip Şahin ise sosyal medyadan açıklama yaparak eğitime ara verilmediğini bildirdi. Şahin, "İlimizde an itibarıyla kar yağışı azalmış olup; meteorolojik tahminlere göre saat 24.00 itibarıyla yağışın durması beklenmektedir. Bu nedenlerle Valiliğimizce yapılan değerlendirme sonucunda eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır. Servisler başta olmak üzere araç sürücülerimizin dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyoruz." dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül tarafından yapılan duyuru ( Fotoğraf: X )

20 ŞUBAT KAR TATİLİ OLAN İLLER LİSTESİ

❄️KASTAMONU

Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi ile İnebolu ilçesinde taşımalı eğitime yarın ara verildi.



Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışının ardından buzlanma oluştuğu belirtildi.



Açıklamada, bu nedenle kent merkezinde taşımalı eğitime 20 Şubat Perşembe günü ara verildiği ifade edildi.



İnebolu Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise taşımalı ve köy okullarındaki eğitime yarın bir gün ara verildiği bildirildi.

❄️BİLECİK VE BAZI İLÇELERİNDE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Bilecik merkez ile Pazaryeri ve Bozüyük ilçelerinde kar yağışı ve yoğun buzlanma riski nedeniyle eğitime, Osmaneli ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.



Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada, merkez ile Pazaryeri ve Bozüyük ilçelerinin tamamında yoğun kar yağışı ve aşırı buzlanma riski dolayısıyla 20 Şubat Perşembe günü eğitime ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, Osmaneli ilçesindeki Ağlan, Adliye, Hisarcık, Sarıyazı, Boyunkaya, Oğulpaşa, Avdan, Çiftlik, Belenalan ve Orhaniye köylerinde ise taşımalı eğitime aynı gün için ara verildiği ifade edildi.



Kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu olan kadın personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

❄️BURSA'DA TAŞIMALI EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.



İnegöl Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 20 Şubat Perşembe günü "taşımalı eğitim gören öğrenciler" için eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.

❄️SAMSUN'UN BAZI İLÇELERİNDE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Ladik ve Asarcık ilçelerindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime yarın ara verildiği belirtildi.



Yakakent, Salıpazarı, Ayvacık, Çarşamba, Canik, Tekkeköy, 19 Mayıs ile Alaçam ilçelerinde de taşımalı eğitim olan bazı okullarda yarın eğitim yapılmayacağı aktarılan açıklamada, bu okulların listesine "https://samsun.meb.gov.tr"adresinden ulaşılabileceği kaydedildi.

❄️ÇORUM'UN 2 İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Çorum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Mecitözü ilçesindeki tüm okullarda, Alaca ilçesinde de taşımalı eğitime yarın için ara verildi.



Mecitözü Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ilçedeki resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitim öğretime 20 Şubat Perşembe günü ara verildiği bildirildi.



Açıklamada, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden kadın personel, malul, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi.



Alaca Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçedeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ilçede taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime 20 Şubat Perşembe günü ara verildiği ifade edildi.

❄️SİNOP'UN BAZI İLÇELERİNDE TAŞIMALI EĞİTİME BUGÜN ARA VERİLDİ

Sinop'ta, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde taşımalı eğitime bugün için ara verildi.



Boyabat, Gerze, Dikmen, Erfelek, Ayancık ve Türkeli kaymakamlıklarının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.



Bu ilçelerde, muhtemel olumsuzluklara karşı 20 Şubat Perşembe günü eğitim öğretime ara verildiği ifade edildi.

❄️RİZE'DE KAR YAĞIŞI NEDENİYLE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Rize'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, devam eden yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yarın il genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.



Açıklamada, ayrıca, kamuda çalışan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve hamile personellerin de idari izinli sayılacağı belirtildi.



Vali İhsan Selim Baydaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrencilerim değerli gençler, bu vakti ailelerinizle birlikte dinleneceğiniz, kar huzurunu kitap ve çay eşliğinde yakalayacağınız bir fırsata dönüştürün." ifadesini kullandı.

❄️ELAZIĞ'DA KAR NEDENİYLE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Elazığ'da kar nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde eğitime bugün ara verildi.



Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"20 Şubat Perşembe günü ilimizde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek buzlanma nedeniyle vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okul ve kurumlarda eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır."

❄️ERZURUM'DA 5 İLÇEDE DAHA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Erzurum'un Çat, Karayazı, Aşkale, Hınıs ve Narman ilçelerinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildi.



Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarda ilçelerde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.



Açıklamalarda 20 Şubat'ta Çat, Karayazı, Aşkale, Hınıs ve Narman ilçelerindeki okullarda eğitime ara verildiği ifade edildi.



Ayrıca Çat, Karayazı ve Hınıs'ta hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.



Önceki açıklamalarda Aziziye, Palandöken, Yakutiye, İspir, Tortum ve Tekman ilçelerinde bugün eğitime ara verildiği duyurulmuştu.

❄️ESKİŞEHİR

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.



Mihalıççık Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:



"İlçemizde yaşanan yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararı ile 20 Şubat 2025 Perşembe günü tam gün, tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrencilerimiz ve tüm okullarımız için eğitime 1 gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir."

❄️ İSTANBUL

İstanbul Valisi Davut Gül, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 20 Şubat 2025'te tüm okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.

🚨 Kamu Çalışanlarına İdari İzin

🔹 Engelli personel

🔹 8 yaş altı çocuğu olan kadın çalışanlar

🔹 Hamile personel

Bu gruplar idari izinli sayılacak.

⚠️ Vali Gül'den Uyarı:

🚗 Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın.

🌨️ Tedbirli olun.



KOCAELİ

📍 Sebep: Kar yağışı ve buzlanma

📅 Tarih: 20 Şubat 2025

🏫 Eğitime Ara Verilen Yerler: Kocaeli genelindeki tüm resmi ve özel okullar, rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları

👩‍💼 İdari İzin: Hamile, engelli, kronik hastalığı olan kamu çalışanları ile anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın çalışanlar

🚗 Ek Bilgi: Kış lastiği olmayan araçların trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek

ORDU

📍 Sebep: Kar yağışı, don ve buzlanma

📅 Tarih: 20 Şubat 2025

🏫 Eğitime Ara Verilen Yerler:

✔️ Tamamen Tatil Edilen İlçeler: Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey

✔️ Kısmen Tatil Edilen İlçeler: Akkuş, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe, Ünye

👩‍💼 İdari İzin: Tatil olan okullardaki engelli ve hamile kamu çalışanları