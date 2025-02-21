KPSS önlisans bu sene yapılacak mı? 2025 KPSS Lisans başvuruları ne zaman, sınav tarihi belli oldu mu?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2025 yılı için düzenlenecek Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) takvimini açıkladı. Sınavın başvuru tarihleri, oturum saatleri ve detaylı takvim adayların sınav için hazırlık sürecini planlamalarına olanak tanıyacak şekilde duyuruldu.