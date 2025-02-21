SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

KPSS önlisans bu sene yapılacak mı? 2025 KPSS Lisans başvuruları ne zaman, sınav tarihi belli oldu mu?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2025 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) takvimini duyurdu. Kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların katılım sağlayacağı bu sınav eğitim düzeyine göre farklı oturumlarda yapılacak. Adayların sınav başvurularını ne zaman yapacağı, hangi tarihlerde sınavların gerçekleştirileceği merak ediliyordu. İşte 2025 yılı KPSS takvimi ve önemli tarihler.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Şubat 2025 , 10:35 Güncelleme Tarihi :21 Şubat 2025 , 10:35
KPSS önlisans bu sene yapılacak mı? 2025 KPSS Lisans başvuruları ne zaman, sınav tarihi belli oldu mu?

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2025 yılı için düzenlenecek Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) takvimini açıkladı. Sınavın başvuru tarihleri, oturum saatleri ve detaylı takvim adayların sınav için hazırlık sürecini planlamalarına olanak tanıyacak şekilde duyuruldu.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    KPSS LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları, 26 Haziran-10 Temmuz 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvurular ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    KPSS SINAVI NE ZAMAN?

    KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları 7 Eylül'de, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 13 Eylül'de, 2. gün oturumları ise 14 Eylül'de düzenlenecek. KPSS kapsamında uygulanan eğitim bilimleri oturumu ise gelecek yıl yapılmayacak. KPSS sonuçları, 10 Ekim'de duyurulacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    ÖNLİSANS KPSS BU SENE VAR MI?

    KPSS önlisans sınavı iki senede bir düzenleniyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Geçtiğimiz sene gerçekleştirilen KPSS önlisans sınav oturumu bu sene gerçekleştirilmeyecek. Sınav 2026'da uygulanacak.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    MİT’ten Hakurk’ta PKK’ya operasyon: Rojda Azad kod Zehra Sebat ve Çirav Cudi kod Serhat Erdoğan etkisiz hale getirildi
    CANLI | Meteoroloji’den 14 ile sarı ve turuncu kodlu alarm! Kar fırtınası 3 gün sürecek
    Türk Telekom
    Kiev’den apar topar Zelenskiy anketi: Yüzde 57 oy iddiası! CIA / USAID bağlantısını Takvim.com.tr ortaya çıkardı
    İBB Boğaz’daki talana göz yumuyor! Arazilere kaçak eklenti yapıldı! Şaibeli ilişki ortaya çıktı
    Galatasaray’da ayrılık! Yeni transfer yolcu
    Fitne girişimi ya da…
    Akkuyu Nükleer Santrali’nde geri sayım! İlk elektrik ne zaman verilecek?
    İstanbul’da kar etkisini gösterdi İETT otobüsleri yolda kaldı... Tuzlama bile yok
    Spor yazarları Galatasaray - AZ Alkmaar maçını yorumladı! Cuesta’ya sert eleştiri: Hiç atletik ve çabuk değil
    Kazançlı Yatırım Kampanyası’na başvuru yağdı! İşte kampanya hakkında merak edilen 5 soru ve 5 cevap
    Sıradaki gelsin! Anderlecht - Fenerbahçe: 2-2 | MAÇ SONUCU
    CHP’de şaibe ile gelen koltuk mahkeme ile gidecek korkusu! Özgür Özel dün alternatifsiz dediği Lütfü Savaş’a bugün piyon dedi
    Çalışan emekliye üç maaş | Hem SGK’dan hem işverenden aylık alma rehberi
    Belçika’da ırkçı nefret! Anderlecht taraftarı Fenerbahçe taraftarına saldırdı
    Cimbom’dan Avrupa’da sezon sonu! Galatasaray - AZ Alkmaar: 2-2 | MAÇ SONUCU
    CHP’den yine tavşan aday oyunu! İmamoğlu’nun karşısına pasif aday Dursun Çiçek... Kızının paylaşımı tiyatroyu ifşa etti
    TÜSİAD’ın tepesine operasyon! Orhan Turan ve Mehmet Ömer Arif Aras’a yurt dışı yasağı | İfadeleri ortaya çıktı
    ADANA KEBAPTA DOMUZ ETİ! Yeni taklit ve tağşiş listesinde skandal!
    Selvi Boylum Al Yazmalım’ın çocuk oyuncusu Zembilli’nin yıldızı çıktı! Türkan Şoray’ın oğlu Samet meğer...