KPSS önlisans bu sene yapılacak mı? 2025 KPSS Lisans başvuruları ne zaman, sınav tarihi belli oldu mu?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2025 yılı için düzenlenecek Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) takvimini açıkladı. Sınavın başvuru tarihleri, oturum saatleri ve detaylı takvim adayların sınav için hazırlık sürecini planlamalarına olanak tanıyacak şekilde duyuruldu.
(Takvim Foto Arşiv)
KPSS LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları, 26 Haziran-10 Temmuz 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvurular ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.
(Takvim Foto Arşiv)
KPSS SINAVI NE ZAMAN?
KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları 7 Eylül'de, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 13 Eylül'de, 2. gün oturumları ise 14 Eylül'de düzenlenecek. KPSS kapsamında uygulanan eğitim bilimleri oturumu ise gelecek yıl yapılmayacak. KPSS sonuçları, 10 Ekim'de duyurulacak.