PYBS yattı mı, İOKBS bursu ne zaman yatacak? 2023 Bursluluk parası ne kadar, kaç TL? Burs ödeme TAKVİMİ ve LİSTESİ!

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavıı (PYBS) ne adıyla İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Türkiye'de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır. 2023 yılında başvurular tamamlandı sınav uygulandı ve sonuçlar açıklandı. Peki paralar ne zaman yatacak?