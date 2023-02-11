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    • Eğitim
    • 11.02.2023 10:37
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    • 11.02.2023 10:37
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    PYBS yattı mı, İOKBS bursu ne zaman yatacak? 2023 Bursluluk parası ne kadar, kaç TL? Burs ödeme TAKVİMİ ve LİSTESİ!

    PYBS ya da yeni adıyla İOKBS bursluluk sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ödeme tarihlerine çevrildi. Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle okullar tatil edildi, YKS LGS sınavlarından 2. dönem konuları çıkartıldı ve deprem bölgelerinde 2. dönem devam zorunluluğu kaldırıldı. Peki PYBS yattı mı, İOKBS bursu ne zaman yatacak? 2023 Bursluluk parası ne kadar, kaç TL?

    PYBS yattı mı, İOKBS bursu ne zaman yatacak?

    Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavıı (PYBS) ne adıyla İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Türkiye'de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır. 2023 yılında başvurular tamamlandı sınav uygulandı ve sonuçlar açıklandı. Peki paralar ne zaman yatacak?

    PYBS YATTI MI, İOKBS BURSU NE ZAMAN YATACAK?

    Bursluluk paraları henüz yatmadı. Burs ödemeleri şehirlere göre farklılık gösteriyor. Konuya ilişkin son dakika bir duyuru yapıldığında haberimizden takip edebilirsiniz.

    Öte yandan yeni yılda ortaokul ve lise öğrencilerine ödenen bursluluk ücretleri arttı. Peki ne kadar oldu?

    İOKBS BURS ÜCRETİ NE KADAR?

    Milli Eğitim Bakanlığı her yıl Ocak ve Temmuz ayında burs ücretlerini yeniden belirleniyor. 2022 yılının Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayında burs ücreti aylık 663 TL olarak hesaplara yatırıldı. Açıklanan verilere göre, bursluluk ücretine yüzde 42 oranında zam yapılmıştı. Bu yıl ise zam oranının %30 seviyelerinde olması bekleniyor.

    Burs ödeme takvimi belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.

        BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

        Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

        Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,

        İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak,

        Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2021 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2022 Mali Yılı için tespit edilen 18.160,00 (onsekizbinyüzaltmış) TL'yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2021 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.
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        Haberler Eğitim PYBS yattı mı, İOKBS bursu ne zaman yatacak? 2023 Bursluluk parası ne kadar, kaç TL? Burs ödeme TAKVİMİ ve LİSTESİ!
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