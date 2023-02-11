PYBS yattı mı, İOKBS bursu ne zaman yatacak? 2023 Bursluluk parası ne kadar, kaç TL? Burs ödeme TAKVİMİ ve LİSTESİ!

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavıı (PYBS) ne adıyla İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Türkiye'de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır. 2023 yılında başvurular tamamlandı sınav uygulandı ve sonuçlar açıklandı. Peki paralar ne zaman yatacak?
PYBS YATTI MI, İOKBS BURSU NE ZAMAN YATACAK?
Bursluluk paraları henüz yatmadı. Burs ödemeleri şehirlere göre farklılık gösteriyor. Konuya ilişkin son dakika bir duyuru yapıldığında haberimizden takip edebilirsiniz.
Öte yandan yeni yılda ortaokul ve lise öğrencilerine ödenen bursluluk ücretleri arttı. Peki ne kadar oldu?
İOKBS BURS ÜCRETİ NE KADAR?
Milli Eğitim Bakanlığı her yıl Ocak ve Temmuz ayında burs ücretlerini yeniden belirleniyor. 2022 yılının Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayında burs ücreti aylık 663 TL olarak hesaplara yatırıldı. Açıklanan verilere göre, bursluluk ücretine yüzde 42 oranında zam yapılmıştı. Bu yıl ise zam oranının %30 seviyelerinde olması bekleniyor.
Burs ödeme takvimi belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.