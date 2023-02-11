TATİL OLAN ÜNİVERSİTELER LİSTESİ! Üniversiteler tatil mi, kapandı mı, ne zaman açılacak? Uzaktan eğitimde sınavlar online mi olacak? Uzaktan eğitim ne zaman?
Son dakika üniversiteler için uzaktan eğitim kararı! Milyonlarca üniversiteliyi ilgilendiriyor. Diyarbakır'da açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan flaş kararı açıkladı. Öğrenciler bir süredir okullarına gitmiyordu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 2 büyük depremin ardından okullar tatil edilmişti. Son dakika karar duyuruldu. Peki Üniversiteler tatil mi, ne zaman açılacak? Uzaktan eğitimde sınavlar online mi olacak? Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? Cumhurbaşkanı YÖK son dakika açıklaması!
Üniversiteler tatil mi, kapandı mı, ne zaman açılacak? Uzaktan eğitimde sınavlar online mi olacak? Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitelerin yaz dönemini uzaktan eğitimle tamamlayacağını duyurdu.
ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ, KAPANDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?
Son dakika... Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle üniversitelerde tamamen uzaktan eğitime geçilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir yıl içinde inşa ve ihya çalışmalarını halledeceğiz. Türkiye genelindeki tüm KYK yurtları yaz sonuna kadar depremzedelere tahsis edilecek. Üniversitelerimizi yaz aylarına kadar tatil ediyoruz, uzaktan eğitime geçiyoruz.'' diye konuştu.
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, Türkiye genelinde tüm üniversitelerde yıl sonuna kadar uzaktan eğitime geçildi. Üniversitelerin tamamının KYK'ye ait yurtları depremzedelere tahsis edilecek.