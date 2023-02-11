TATİL OLAN ÜNİVERSİTELER LİSTESİ! Üniversiteler tatil mi, kapandı mı, ne zaman açılacak? Uzaktan eğitimde sınavlar online mi olacak? Uzaktan eğitim ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir yıl içinde inşa ve ihya çalışmalarını halledeceğiz. Türkiye genelindeki tüm KYK yurtları yaz sonuna kadar depremzedelere tahsis edilecek. Üniversitelerimizi yaz aylarına kadar tatil ediyoruz, uzaktan eğitime geçiyoruz.'' diye konuştu.