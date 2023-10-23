Üniversiteler için flaş bilgi! YÖK’e bağlı hazırlık, ön lisans, lisans + 2 yıllık, 4 yıllık okuyanlar hemen baksın! Kasım ayının 11,12,13’ünde...

Okullarda ara tatil 13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında uygulanacak. Milli Eğitim Bakanlığı 'nın (MEB) duyurusunun ardından gözler Yükseköğretim Kurulu'na ( YÖK ) çevrildi. Peki üniversiteler de ara tatil var mı, ne zaman, kaç gün sürecek?

ÜNİVERSİTELERDE ARA TATİL YAPILACAK MI?

Üniversiteler için flaş bilgi! Üniversite öğrencileri ara tatilin olup olmayacağını merak ediyor. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, üniversiteler özerk yapıda olduğu için açılış ve kapanış tarihleri farklılık gösterebiliyor. Örneğin İstanbul Üniversitesi ile Sakarya Üniversitesi güz dönemi farklı tarihlerde başlayabiliyor.

Bu sebeple üniversitelerde ortak bir tatil takvimi bulunmuyor. Vize ve final sınavları farklı tarihlerde yapıldığından öğrenciler tatil günleri ise değişkenlik gösteriyor.