Üniversiteler için flaş bilgi! YÖK’e bağlı hazırlık, ön lisans, lisans + 2 yıllık, 4 yıllık okuyanlar hemen baksın! Kasım ayının 11,12,13’ünde...

Okullarda ara tatil 13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında uygulanacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) duyurusunun ardından gözler Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) çevrildi. Peki üniversitelerde ara tatil var mı, ne zaman, kaç gün sürecek?
Okullarda ara tatil 13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında uygulanacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) duyurusunun ardından gözler Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) çevrildi. Peki üniversitelerde ara tatil var mı, ne zaman, kaç gün sürecek?
ÜNİVERSİTELERDE ARA TATİL YAPILACAK MI?
Üniversiteler için flaş bilgi! Üniversite öğrencileri ara tatilin olup olmayacağını merak ediyor. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, üniversiteler özerk yapıda olduğu için açılış ve kapanış tarihleri farklılık gösterebiliyor. Örneğin İstanbul Üniversitesi ile Sakarya Üniversitesi güz dönemi farklı tarihlerde başlayabiliyor.
Bu sebeple üniversitelerde ortak bir tatil takvimi bulunmuyor. Vize ve final sınavları farklı tarihlerde yapıldığından öğrenciler tatil günleri ise değişkenlik gösteriyor.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ara tatil resmi olarak üniversiteleri kapsamıyor. Üniversiteler tarafından açıklanan akademik takvime göre öğrenciler vize veya final sınavlarının ardından kısa da olsa tatil yapabiliyor.
Öğrenciler konuyla ilgili en net bilgiyi üniversitelerin resmi internet sayfalarında bulunan akademik takvimlerden öğrenebilir.
AUZEF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?
Akademik takvime göre AUZEF Ara Dönem (Vize) Sınavları 11 Kasım - 12 Kasım 2023 tarihlerinde,
Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 23 Aralık - 24 Aralık 2023 tarihlerinde,
Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 03 Şubat -04 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleşecek.