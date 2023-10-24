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MEB 2023-2024 tatil takvimi yayımlandı! 9 gün tatil detayı heyecanlandırdı! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, 9,10,11,12. sınıfların tümü...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim yılında öğrencilere 9 gün süren bir tatil dönemi verilecek. Okulların kapanma tarihi 14 Haziran olarak belirlenmiş, bu da öğrencilere uzun bir yaz tatili fırsatı sunacak. Ayrıca, bu tatil dönemlerinin dışında 2. dönem ara tatili de 8 Nisan'da başlayacak ve 9 gün sürecek. Bu, öğrencilere ek bir tatil fırsatı sunacak. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin hepsi bu tatil dönemlerinden faydalanabilecekler. Tatil dönemleri, öğrencilerin dinlenme, aileleriyle vakit geçirme ve enerji toplama şansı bulmalarını sağlar. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Ekim 2023, 09:51 Güncelleme 16 Kasım 2023, 16:32
MEB 2023-2024 tatil takvimi yayımlandı! 9 gün tatil detayı heyecanlandırdı! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, 9,10,11,12. sınıfların tümü...

Okulların tatil olacağı ve kapanacağı tarih belli oldu. Milyonlarca öğrenci için güzel haber geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan flaş karar çıktı. Bakanlık tarafından yapılan duyuruya göre öğrenciler 9 gün tatil yapacak. 2023 yılında 11 Eylül'de açılan okullar 2024 yılında 14 Haziran'da kapanacak. Öğrenciler şimdi ara tatili bekliyor. 9 günlük ara tatil sonrası 2. dönem ara tatili 8 Nisan'da başlayacak. Bu tatil de 9 gün sürecek. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, 9,10,11,12. sınıfların tümünü uzun tatiller bekliyor. İşte detaylar...

1. VE 2. DÖNEMDE HAFTA SONLARIYLA TOPLAM 9 GÜNLÜK TATİL UYGULANACAK

MEB 2023-2024 iş takvimi yayımlandı. Böylelikle okullarda tatil takvimi belli oldu. Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Hafta sonları dahil toplam 9 günlük tatil uygulanacak.

15 TATİL NE ZAMAN?

Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi. Buna göre 2. dönem ara tatili de hafta sonları dahil toplam 9 gün sürecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2024?

Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.

OKULLARDA TENEFFÜS SÜRESİNDE DEĞİŞİKLİK

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Bakanlık teneffüs saatlerinde değişikliğe gitti. Öğrencilerin beslenmesinden geri kalmaması amacıyla okullarda teneffüslerde birinin en az 20 dakika olması kararı alındı.

Alınan yeni karara göre bir ders saati süresinin 40 dakika olduğu okul yönetimince tekli eğitim yapılan okullarda bir teneffüs en az 20 dakika, diğer teneffüsler için en az 15 dakika uygulanacak. İkili eğitim yapan okullarda ise teneffüsler için en az 10 dakika süre ayrılacak.

Okul bazlı performans değerlendirme sistemine geçilecek

12. Kalkınma Planı kapsamında, okul bazlı performans değerlendirme sistemine geçilerek düşük seviyede gelişim gösteren okulların okul gelişim düşüklüğünün nedeni analiz edilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından TBMM'ye sunulan ve 2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı'nda, okul öncesi eğitim, okulların gelişimi ve okullardaki teknolojik altyapı gibi başlıklara yer verildi.

Bu kapsamda, çocukların kaliteli, evrensel, ücretsiz eğitime erişimlerinde fırsat eşitliği sağlanacak. Okul öncesine erişimin artırılması için gerekli fiziki ve beşeri altyapı oluşturulacak.

Kaliteli okul öncesi eğitime erişimi kolaylaştırmak üzere ekonomik ve sosyal gelişmişlik düzeyleri dikkate alınarak öncelikli bölge ve ailelerin ihtiyaçları için farklı modeller üzerinde çalışmalar yürütülecek.

Öğrenciler arasındaki başarı farkı ile okullar arasındaki nitelik farkı azaltılacak, tüm okullarda nitelikli ve kapsayıcı eğitim hizmet sunumu sağlanacak, bu amaçla insan kaynağının niteliği artırılacak ve eğitim sürecinin önemli bir parçası olan ailelerin bu kapsamda daha fazla katkı sağlamalarına yönelik eğitim faaliyetleri yaygınlaştırılacak.

Okul bazlı performans değerlendirme sistemine geçilerek düşük seviyede gelişim gösteren okulların okul gelişim düşüklüğünün nedeni analiz edilecek ve gerekli önlemler alınacak. Uygulanan telafi edici ve destekleyici yetiştirme programları için etkin izleme ve değerlendirme sistemi kurulacak, bu programlar öğrenci ihtiyaçlarını dikkate alacak şekilde yeniden yapılandırılacak.

Her öğrencinin akademik ve sosyal faaliyetlere ilişkin kaydının tutulduğu ve öğrenme sürecinin kademeler arasında izlenmesini sağlayan e-Öğrenci dosyası oluşturulacak. Destekleme programlarına öğrenci yönlendirmeleri etkin hale getirilecek ve bu yönlendirmelerde öğrencilerin duygusal ve sosyal gelişim alanları dikkate alınacak, destekleme programlarının erken yaşlarda da uygulanması sağlanacak.

Kaliteli eğitime erişimde fırsat eşitliği sağlanacak. Okul dışındaki çevresel faktörlerden kaynaklı farklılıkların, nitelikli eğitime erişimdeki etkisinin giderilmesi için verilen eğitim destekleri ve burslar hedefli programlar şeklinde uygulanacak, bu desteklerin nitelikli eğitime erişim üzerindeki etkisi analiz edilecek.

Kız çocuklarının eğitime katılımları, devamlılıkları ve eğitimlerini tamamlamalarını engelleyen faktörler analiz edilerek okul terklerinin önlenmesi, okul kayıt, devam ve tamamlanma oranlarının artırılmasına yönelik program, proje ve uygulamalar geliştirilecek.

Ölçme ve değerlendirme sistemi geliştirilecek

Bireyin gelişimini temel alan ve uzun vadeli öğrenme sürecini de içeren ölçme ve değerlendirme sistemi oluşturulacak. Ölçme ve değerlendirme sistemi, yeterlilik temelli olarak eğitimin tüm kademelerinde yapılandırılacak. Ölçme ve değerlendirmede, bilgi ve iletişim teknolojileri aktif olarak kullanılacak. Ulusal izleme araştırmaları için mevzuat altyapısı oluşturulacak.

Türkçenin doğru ve güzel kullanımını geliştirmek amacıyla dört temel becerinin değerlendirilmesine yönelik ölçme araçları geliştirilecek. Eğitim sistemi olağanüstü durumlara karşı daha dayanıklı ve esnek bir yapıya kavuşturulacak. Bireyselleşmiş öğrenme sistemi etkin hale getirilecek, uzaktan eğitim altyapısı iyileştirilecek. Olağanüstü durumlarda eğitimin kesintiye uğramasının, öğrenme kayıpları üzerindeki etkisini telafi edici çalışmalar yürütülecek.

Uygulamalı eğitimde ölçme ve değerlendirmenin olağanüstü durumlarda sürdürülebilir kılınması için metotlar çeşitlendirilecek, iş başı eğitim ve uygulamaya dayalı sınavların dijital ortamda gerçekleştirilmesi sağlanacak. Eğitimde teknolojinin doğru kullanımı sağlanacak, teknoloji okuryazarlığı artırılacak ve teknoloji kullanımından kaynaklı eşitsizlikler azaltılacak. Okullarda fiber altyapı ve etkileşimli tahta kullanımı yaygınlaştırılacak.

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