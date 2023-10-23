MEB İlk defa/ yeniden yönetici atama il il sonuçları 2023 || 23 Ekim Okul müdürü, müdür yardımcısı, idareci atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilk defa yönetici atama görevlendirme sonuçları il müdürlükleri üzerinden açıklamaya devam ediyor. Okullara ilk defa müdür ve müdür yardımcısı ataması için gerçekleştirilen sürecin sonuçları, bazı iller tarafından erişime açıldı. İşte, 2023 MEB ilk defa yönetici atama sonuçları ve detaylı bilgiler...