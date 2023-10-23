MEB İlk defa/ yeniden yönetici atama il il sonuçları 2023 || 23 Ekim Okul müdürü, müdür yardımcısı, idareci atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilk defa yönetici atama görevlendirme sonuçları il müdürlükleri üzerinden açıklamaya devam ediyor. Okullara ilk defa müdür ve müdür yardımcısı ataması için gerçekleştirilen sürecin sonuçları, bazı iller tarafından erişime açıldı. İşte, 2023 MEB ilk defa yönetici atama sonuçları ve detaylı bilgiler...
ATAMA TAKVİMİ
MEB ilk defa yönetici atama sonuçları, görevlendirme sürecini merak eden birçok personel tarafından araştırılmaya başlandı. Yurt genelinde birçok ilde merakla araştırılan MEB müdür ve müdür yardımcısı yönetici atama sonuçları için görevlendirme sonuçları şu illerde açıklandı;
Adana
Adıyaman
Afyon
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin