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MEB İlk defa/ yeniden yönetici atama il il sonuçları 2023 || 23 Ekim Okul müdürü, müdür yardımcısı, idareci atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 yılı için ilk defa yönetici atamaları sonuçlarını il müdürlükleri üzerinden açıklamaya devam ediyor. Öğretmenlerin ve eğitim camiasının büyük bir bekleyiş içinde olduğu bu önemli atama sürecinin sonuçları, bazı iller tarafından erişime açıldı. Peki, 23 Ekim Okul müdürü, müdür yardımcısı, idareci atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Yeniden yönetici atama sonuçlarına nereden bakılır? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Ekim 2023, 11:30 Güncelleme 23 Ekim 2023, 11:31
MEB İlk defa/ yeniden yönetici atama il il sonuçları 2023 || 23 Ekim Okul müdürü, müdür yardımcısı, idareci atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilk defa yönetici atama görevlendirme sonuçları il müdürlükleri üzerinden açıklamaya devam ediyor. Okullara ilk defa müdür ve müdür yardımcısı ataması için gerçekleştirilen sürecin sonuçları, bazı iller tarafından erişime açıldı. İşte, 2023 MEB ilk defa yönetici atama sonuçları ve detaylı bilgiler...

ATAMA TAKVİMİ

MEB ilk defa yönetici atama sonuçları, görevlendirme sürecini merak eden birçok personel tarafından araştırılmaya başlandı. Yurt genelinde birçok ilde merakla araştırılan MEB müdür ve müdür yardımcısı yönetici atama sonuçları için görevlendirme sonuçları şu illerde açıklandı;

Adana

Adıyaman

Afyon

Ağrı

Amasya

Ankara

Antalya

Artvin

Aydın

Balıkesir

Bilecik

Bingöl

Bitlis

Bolu

Burdur

Bursa

Çanakkale

Çankırı

Çorum

Denizli

Diyarbakır

Edirne

Elazığ

Erzincan

Erzurum

Eskişehir

Gaziantep

Giresun

Gümüşhane

Hakkari

Hatay

Isparta

Mersin (İçel)

İstanbul

İzmir

Kars

Kastamonu

Kayseri

Kırklareli

Kırşehir

Kocaeli

Konya

Kütahya

Malatya

Manisa

Kahramanmaraş

Mardin

Muğla


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